1 Parla Damiano Carrara

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Damiano Carrara ha fatto luce sulla sua vita privata. Come è noto da anni il pasticciere è uno dei volti più amati dello spettacolo, e in molti hanno sempre cercato di sapere di più su di lui. Tuttavia il giudice di Bake Off Italia ha sempre tenuto alla sua privacy, e ha sempre tenuto i riflettori spenti sulla sua sfera sentimentale. Inaspettatamente però lo scorso novembre Damiano ha iniziato a pubblicare sui social degli scatti insieme alla sua fidanzata, Chiara Maggenti, con la quale ha una relazione da ben 10 anni! I due a breve convoleranno a nozze e il web a quel punto è entrato letteralmente in subbuglio. Qualche ora fa però è accaduto qualcosa che ha riportato Carrara al centro dell’attenzione mediatica. Damiano sui social ha infatti svelato che la sua fidanzata ha avuto un piccolo incidente domestico, e per questo sono stati costretti a correre in ospedale. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Bigodino.it:

“Oggi è stata una giornata lunga e impegnativa. Chiara è qui nel letto, abbiamo passato la giornata in ospedale. È caduta dal letto e ha picchiato la schiena molto molto forte. Infatti si è fratturata una delle vertebre. Nel male è andata bene, perché non ha picchiato la testa. Poteva andare peggio”.

Poco dopo ad intervenire è stata la stessa Chiara Maggenti. La fidanzata di Damiano Carrara ha svelato come sta dopo l’incidente. Queste le sue parole:

“Ciao a tutti. Volevo scusarmi con voi perché adesso non riesco a rispondere ai bellissimi messaggi che mi avete scritto, purtroppo ho parecchio dolore e sono intontita dalle medicine. Volevo ringraziarvi perché la vostra vicinanza e le vostre parole mi fanno sentire meglio. Un bacione a tutti”.

Pare dunque che nonostante l’incidente Chiara Maggenti stia bene. A lei facciamo tanti auguri di pronta guarigione e aspettiamo con ansia il momento delle nozze con Damiano Carrara. Nel mentre qualche settimana il pasticciere ha svelato perché ha fatto luce sulla sua vita privata. Rivediamo le sue parole.