1 Damiano Carrara si sposa

Sono ormai anni che Damiano Carrara è uno dei volti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo, e sono a migliaia le fan che seguono il giudice di Bake Off Italia con passione e fedeltà. Come sappiamo però fino a poco tempo fa della vita privata del pasticciere non avevamo grandi informazioni. Il protagonista di Cake Star ha infatti sempre tenuto alla sua privacy, preferendo rimanere lontano dal gossip. Da qualche mese tuttavia pare che Carrara abbia deciso di coinvolgere di più i fan, al punto da svelare di avere una fidanzata! Col passare delle settimane Damiano si è mostrato spesso in compagna della sua compagna, sulla quale però non abbiamo alcun tipo di informazione.

Adesso come se non bastasse arriva una notizia che sta già facendo discutere il web. Santo Pirrotta, nel corso della puntata di Ogni Puntata, ha infatti svelato che Damiano Carrara si sposa e che a breve convolerà a nozze con la sua fidanzata! Pare anche che i dettagli del matrimonio siano già stati organizzati e che la cerimonia si terrà a fine giugno a Lucca. Queste le dichiarazioni di Pirrotta in merito, riportate da Biccy:

“Questa è una notizia molto dolce in tutti i sensi e parlo di Damiano Carrara. Lui è molto amato dalle fan e lui nasconde la sua vita privata. Si è scoperto però che ha una fidanzata, ma adesso sposa. O meglio, a fine giugno ci sarà l’evento. Le nozze saranno a Lucca perché lui è toscano. Anche la fidanzata è lucchese. La torta però non la farà lui, ma sarà realizzata dal collega e amico Ernst Knam. Loro sono amici e quindi ci sta”.

Pare dunque che tutto sia ufficiale: Damiano Carrara si sposa e il suo matrimonio verrà celebrato prima di quanto si potesse pensare. In attesa del suo grande giorno, recentemente il giudice di Bake Off Italia – Dolci in Forno si è raccontato in una bellissima intervista a cuore aperto, dove ha parlato della sua vita privata e della sua fidanzata. Rivediamo le sue dichiarazioni.