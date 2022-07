Fiori d’arancio per Damiano Carrara

Finalmente è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: Damiano Carrara si è sposato! Poche ore fa infatti il celebre volto di Bake Off Italia si è unito in matrimonio con la sua storica compagna Chiara Maggenti, con la quale ha una relazione da diversi anni. Come in molti sapranno le nozze della coppia si sarebbero dovute celebrare lo scorso anno. Tuttavia a causa del Covid e a causa di un incidente domestico che ha coinvolto la Maggenti (che l’ha costretta a rimanere a letto per diverse settimane) il matrimonio è slittato di diversi mesi.

Nella giornata di sabato 9 luglio però Damiano e Chiara hanno coronato il loro sogno d’amore e finalmente si sono sposati! La cerimonia è stata celebrata in una chiesa a San Ferdinando in provincia di Arezzo, alla presenza di amici e familiari. Chiara ha indossato un meraviglioso abito bianco con un lungo velo, mentre Damiano ha sfoggiato un elegantissimo smoking con papillon. Il ricevimento invece, come ha svelato La Nazione, pare si sia svolto in una bellissima villa in provincia di Pisa.

Ma chi era presente al matrimonio di Damiano Carrara e di Chiara Maggenti? Tra gli invitati, oltre ai famigliari e agli amici stretti, c’era anche Katia Follesa, che come sappiamo da tempo collabora col pasticciere in Cake Star, uno dei programmi più seguiti e amati degli ultimi anni. A pensare alla torta, come era prevedibile, ci ha pensato proprio lo sposo, che per l’occasione ha realizzato un progetto speciale. Damiano e Chiara intanto poche ore fa hanno postato sui loro social una prima romantica foto del loro matrimonio, e naturalmente il post è stato preso d’assalto dai fan.

Non resta dunque che fare tantissimi auguri a Carrara e alla Maggenti, che finalmente dopo tanti mesi di attesa si sono sposati!

Novella 2000 © riproduzione riservata.