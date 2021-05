Salta il matrimonio di Damiano Carrara: svelati i presunti motivi

1 Il matrimonio di Damiano Carrara

Come ogni settimana ad Ogni Mattina Santo Pirrotta racconta gli ultimi gossip della settimana. Tra questi uno riguarda l’amatissimo Damiano Carrara. Il pasticciere lo scorso anno ha presentato a tutti Chiara, la sua fidanzata. Sempre l’esperto di gossip pochi mesi fa (a febbraio per la precisione) ha annunciato che la coppia ha intenzioni molto serie e sta progettando il matrimonio per fine giugno.

A mettere il bastone tra le ruote alla coppia, però, pare ci sia stato l’incidente che ha coinvolto Chiara, la quale il mese scorso a seguito di una caduta si è fratturata una vertebra. Santo Pirrotta oggi a Ogni Mattina ha fatto sapere che le nozze a causa di questo inconveniente sono al momento saltate. Ecco quindi i presunti motivi:

“Senti a proposito di matrimoni c’è un’altra coppia. Riguarda un pasticciere bellissimo: Damiano Carrara. Proprio lui. Vi ricordate che avevamo annunciato le nozze a giugno, poi lui le aveva confermate sui suoi social, pensa che era finito addirittura in tendenza subito, perché ha delle fan innamoratissime”.

Il giornalista ha però spiegato che non è tutto da buttare, ma si tratta semplicemente di rimandare l’evento con la certezza che Chiara stia bene: “Le fan però a quanto pare l’hanno gufata. Perché questo matrimonio salta o almeno slitta. La fidanzata Chiara è appena stata vittima di un incidente domestico. È caduta dal letto è si è fratturata una vertebra. Di fatto lei ha bisogno di riposo e hanno comunicato a tutti gli invitati che per il momento il matrimonio è stato rimandato”.

Adriana Volpe si è dunque sincerata delle condizioni della futura sposa di Damiano Carrara, con Santo Pirrotta che ha puntualizzato ancora: “Sì, si è fatta male alla schiena e si è rotta una vertebra”. Comunque la conduttrice ci ha tenuto a tranquillizzare i fan della coppia facendo sapere che il matrimonio si farà non appena Chiara si riprenderà. Tutti i presenti in studio hanno poi mandato un in bocca al lupo alla giovane.

Questi dunque i presunti motivi che hanno portato Damiano Carrara e la sua dolce metà a rinviare le nozze. Intanto proprio ieri il pasticciere ha informato tutti sulle attuali condizioni di Chiara…