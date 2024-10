Da un po’ di tempo Damiano David ha iniziato la carriera da solista che considera solo una parentesi. E ieri è uscito il suo nuovo singolo, “Born With a Broken Heart”. E molti hanno notato una somiglianza sia nel genere che nel videoclip con Harry Styles. Vediamo un estratto di questo pezzo.

Col suo nuovo singolo Damiano David sembra Harry Styles

Da poco più di un mese, i Maneskin sembrano essersi presi una pausa come gruppo. Mentre i membri (in particolare Damiano David e Victoria) hanno intrapreso delle carriere da solisti. Come hanno più volte specificato, si tratta di una parentesi e la band prima o poi tornerà ad esibirsi insieme e a fare nuova musica. Lo stesso frontman tempo fa ha dichiarato a Che tempo che fa:

“Diciamo che dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo bisogno di raccontare un lato di me che per tanti anni ho tenuto nascosto. Ho capito che per me l’amore è un punto di partenza e non un punto di arrivo. Io sono stato un “ladro” di tanti artisti perché ho preso spunto da diversi di loro. […] Gli ultimi due anni sono stati bellissimi ma anche pesanti da una parte perché sono stati fatti tanti sacrifici. Con i Maneskin amici come prima, magari si tornerà a fare qualcosa insieme, adesso sto facendo un ‘Erasmus'”.

Dopo aver lanciato il suo primo singolo da solita, “Silverlines”, ieri è uscito il secondo singolo da solista di Damiano David. Il titolo è “Born With a Broken Heart” e in contemporanea è uscito anche il videoclip ufficiale. Qui sotto un estratto della canzone e del suo videoclip:

Nell’ascoltare il brano e nel vedere il video molti utenti si sono lasciati andare a dei commenti che vertono tutti sulla stessa cosa: “Sembra Harry Styles”. Ovviamente parliamo in senso positivo, non una copiatura bensì un modo di fare musica che premia e che piace molto.