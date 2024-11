Lo aveva fatto con in Maneskin e ci è riuscito anche da solista! Damiano David ha conquistato l’America con il suo nuovo singolo, “Born With a Broken Heart”. Il cantante ha avuto modo di presentarlo nello storico programma di Jimmy Fallon, The Tonight Show.

Damiano David presenta il nuovo singolo da Jimmy Fallon

Prosegue la carriera da solista di Damiano David. Il frontman dei Maneskin ha rilasciato il nuovo singolo “Born With a Broken Heart” e ha avuto modo di presentarlo al The Tonight Show di Jimmy Fallon in America. Non era la prima volta per lui, dato che già la settimana precedente aveva preso parte alla trasmissione, ma lo aveva fatto in passato anche con la band.

Stavolta però Damiano David è tornato con un pezzo diverso, dove ha sperimentato anche nelle sonorità. Nel brano ha raccontato un momento buio della sua vita, per un cuore che sembra essere destinato a restare spezzato. Sebbene non manchino i tentativi di cambiamento, ha ammesso di essersi trovato spesso al punto di partenza e di non sentirsi mai all’altezza.

Il pezzo, presentato al The Tonight Show, è anche frutto della relazione con Dove Cameron, grazie all’amore ritrovato che l’ha spinto a fare i conti con il timore di non poter sostenere una storia con qualcuno che lo vede come perfetto e sicuro di sé. Per questo all’interno vi è una sorta di auto-analisi da parte di Damiano David che affronta la sofferenza interiore, con il tentativo di trovare qualcuno che lo accetti per quello che è e lui essere un partner degno di amare. E possiamo dire che con Dove Cameron sembra esserci proprio riuscito.

Ecco qui la bellissima edizione di Damiano David….

La prima esibizione di Damiano al The Tonight Show

Solo nei giorni scorsi, parliamo della scorsa settimana, Damiano David è stato ospite del “The Tonight Show” di Jimmy Fallon. In questa occasione, per la prima volta da solista, lo aveva fatto sulle note di “Silverlines”.

Come rivelato dallo stesso Damiano David, questo gli ha permesso di raccontare meglio sé stesso: “Un livello di vulnerabilità e di onestà che non ero mai riuscito a raggiungere. Non perché non fossi onesto nelle altre canzoni. Ho dovuto scavare più a fondo dentro me stesso. A un certo punto ho iniziato a soffrire di questo punto di vista molto parziale di me stesso. Ero io quello che sceglieva solo di esprimere quello. Il mio cervello e il mio corpo si sono ribellati e mi hanno costretto a tagliarmi in due e a mostrarmi al mondo”.

E questo sembra avere funzionato. Ora però è arrivato nei vari digital store anche il nuovo singolo “Born With a Broken Heart”. Per ora quindi Damiano David, così come Victoria De Angelis proseguiranno la carriera da solisti, ma i fan dei Maneskin possono stare tranquilli, perché la band tornerà con nuova musica.