NEWS

Andrea Sanna | 2 Aprile 2023

Il video di Damiano David per Giorgia Soleri

In queste settimane stiamo seguendo il percorso di Giorgia Soleri, insieme a Federippi (con la quale forma la coppia delle Attiviste) a Pechino Express. Le due sono state vincitrici della terza tappa e c’è stata una gradita sorpresa. Giorgia ha infatti ricevuto un bellissimo videomessaggio da parte del fidanzato Damiano David. Il frontman dei Maneskin ha voluto mostrarle il suo supporto. Una prima dedica che arriva per la prima volta dopo l’inizio di questa avventura.

Questo beneficio viene concesso a turno ai concorrenti di Pechino Express e stavolta è toccato proprio a Giorgia Soleri ricevere un bel regalo da Damiano David. Inutile dire che il momento ha regalato grandi emozioni non solo a lei ma anche al pubblico a casa. Di fronte alle telecamere magari non si lascia andare quasi mai a tali emozioni, ma stavolta la Soleri non è riuscita proprio a trattenersi.

Giorgia ha ammesso fin da subito che il messaggio di Damiano David l’avrebbe fatta commuovere e di non essere pronta ad accendere il tablet e pigiare “play”.

“Ciao Papi. Siamo tutti qui che ti aspettiamo. Pensa solo a divertirti e vinci”, ha detto Damiano David nel breve contenuto audio. Quel poco che è bastato a far commuovere Giorgia e la sua compagna d’avventura. Poco dopo la Soleri, supportata da Federippi, si è lasciata andare al pianto. Con una mano sul volto, rigato dalle lacrime, Giorgia si è detta felice di aver rivisto il suo fidanzato.

Terminato la breve clip di Damiano David, ha commentato il tutto davanti alle telecamere: “Mi sono sempre considerata una persona super indipendente: raramente soffro la mancanza delle persone a cui voglio bene, invece in questi giorni colpiva qui, sul coppino”.

Se Giorgia Soleri ha avuto come sorpresa il video di Damiano David, Federippi, invece, ha ricevuto un messaggio del fidanzato Ernesto.