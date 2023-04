NEWS

Andrea Sanna | 7 Aprile 2023

GF Vip 7

La replica di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi nelle scorse ore è stato protagonista di una room su Twitter. Nel corso della chiacchierata l’ex vippone, tra i più amati e discussi dell’ultima edizione del GF Vip 7, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha detto la sua su alcune accuse che gli sono state mosse in questi mesi.

In puntata, così come in differenti interviste al settimanale Chi ( ma anche a Casa Chi) e a Leggo, Sonia Bruganelli ha espresso il suo giudizio su Edoardo Tavassi. Sebbene abbia sempre riconosciuto in lui un personaggio simpatico e creativo, ha comunque sottolineato spesso i suoi modi di fare. Secondo l’opinionista, infatti, il romano avrebbe manipolato con i suoi atteggiamenti i compagni d’avventura. La Bruganelli sostiene infatti che Edoardo Tavassi avrebbe creato una divisione netta in Casa tra chi era a suo favore e chi contro. E proprio il suo arrivo nel reality sarebbe stato un punto di svolta.

Nel suo discorso Sonia Bruganelli ha anche detto che con i suoi modi Edoardo Tavassi avrebbe influenzato anche Edoardo Donnamaria sul rapporto con Antonella Fiordelisi. Motivo per cui i Donnalisi si sono trovati a litigare di frequente, secondo lei. Ma di tutto ciò cosa pensa lui? Come dicevamo in una room su Twitter Edoardo Tavassi non ha fatto apertamente il nome di Sonia, ma ci ha comunque tenuto a esprimere il suo parere:

“Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro. Mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato? Io al massimo ho detto la mia visione di certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po’ questa cosa. Perché alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno“, ha detto Edoardo Tavassi come si legge da Biccy.

Ci sarà una contro replica da parte di Sonia Bruganelli?