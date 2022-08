Damiano David ft. Madonna?

Il talento dei Maneskin è riuscito a portare la band molto lontano. Dal palco di X Factor a quello del Festival di Sanremo fino ad arrivare alla vittoria dell’Eurovision Song Contest e le varie esibizioni in giro per il mondo. Il gruppo capitanato da Damiano David si è fatto conoscere anche negli Stati Uniti d’America e moltissime celebrità di Hollywood (e non solo) sono loro fan. A uno dei concerti in Italia, per esempio, abbiamo visto anche partecipare Angelina Jolie con la figlia.

Fatto sta che il loro animo rock ha conquistato tutti quanti e il consiglio che Manuel Agnelli ha dato loro diverso tempo fa si è rivelato vincente: “Mi era stato chiesto di calmarlo. In TV poteva risultare antipatico e arrogante. Al contrario, l’ho enfatizzato. Gli ho detto: ‘Fai quello che vuoi’. E, con poca umiltà. ho avuto ragione“. Questi atteggiamenti e la bravura dimostrata potrebbero portare anche a una collaborazione del tutto inedita. A riportare l’indiscrezione e un particolare indizio ci ha pensato anche Dagospia:

Ma era veramente Damiano David, leader dei Maneskin, il ragazzo a cena al Sushi Jazz a Pietrasanta? Non era con la fidanzata Giorgia Soleri, ma con Madame Betty, famosa DJ che ha animato diverse feste di Madonna. Una futura collaborazione tra Damiano e la popstar per eccellenza?

Voi che cosa ne pensereste se questo evento con Madonna dovesse accadere sul serio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto! Tra le tante star internazionali pazze per i Maneskin anche Miley Cyrus. La popstar, infatti, lo scorso anno aveva iniziato a seguire la band su Instagram e a ricondividere le cover che avevano fatto dei suoi brani. Dopo tutto questo sono anche riusciti a incontrarla da vivo. Una serie di soddisfazioni non da poco per dei ragazzi così giovani. Vedremo cosa riserverà loro il futuro. Seguiteci per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.