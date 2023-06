NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2023

Damiano David dopo Giorgia Soleri

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Damiano David. Il cantante infatti è stato beccato in discoteca mentre baciava Martina Taglienti, modella e vecchia amica dei Maneskin, e naturalmente il video del momento ha in breve fatto il giro del web. Poco dopo il leader della band romana ha rotto il silenzio, annunciando la rottura con Giorgia Soleri. L’influencer intanto, dopo aver smesso di seguire Damiano e l’intero gruppo sui social, ha deciso a sua volta di dire la sua, per fare chiarezza sulla situazione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che si rapportano a noi. Non considero l’esclusività un valore, motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. […] Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche. Non è andata così, e il problema nasce da questo. Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme”.

In questi giorni così in molti si sono chiesti se Damiano David si fosse fidanzato con Martina Taglienti, e adesso sembrerebbe arrivare la risposta definitiva. Stando a quanto rivelano gli amici di Pipol Gossip, pare che a oggi il cantante sia single e che il bacio con la modella sia stato semplicemente una ragazzata. I due infatti sarebbero solo amici.

David dunque non sarebbe ancora pronto per una nuova relazione, e si starebbe concentrando solo ed esclusivamente sulla sua musica.