1 Damiano David sul caso Eurovision

Damiano David torna sul “cocaina-gate” che ha infiammato l’Eurovision Song Contest 2021. Il cantante e leader dei Maneskin è finito sotto la lente di ingrandimento della stampa mondiale a causa di una fake news nata sul web e che è rimbalzata su diversi giornali francesi ed internazionali. In particolare il cantante è stato accusato di aver assunto sostanze stupefacenti nella Green Room durante la serata finale che ha visto trionfare la band italiana nata ad X Factor.

La realtà è ben diversa da quella che appare ed è stato appurato che Damiano stesse semplicemente esultando chinandosi verso il tavolo che aveva davanti. Per mettere a tacere le calunni e le accuse piovute nelle ore successive alla vittoria, David ha perciò deciso di sottoporsi volontariamente ad un test antidroga che ha avuto esito negativo. Ora a distanza di più di una settimana da quella vittoria storica per l’Italia il gruppo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei tabloid francesi che hanno fatto diventare virale questo sospetto.

Durante un’intervista rilasciata per TV Sorrisi e Canzoni, Damiano David ha chiarito se ha intenzione di agire legalmente o meno nei confronti dei giornali in questione. “No perché per me la questione non si è neanche aperta. E’ stato solo un grosso sketch comico, alla Zelig – ha dichiarato il cantante – Se arriveranno le scuse, sono pronto a riceverle. Ma adesso a tutti noi interessa solo festeggiare, in barba a chi ha tentato di ostacolarci“. Non è mancata tuttavia una frecciatina alla Francia. Parlando infatti del particolare nome del suo gatto, Damiano ha tirato una stoccata ai cugini d’Oltralpe.

“L’altro si chiama Bidet, come qualcosa che in certi paesi non hanno“, ha dichiarato il leader dei Maneskin. Intanto il gruppo è tornato a lavoro per registrare nuovi pezzi e per prepararsi al meglio al prossimo tour. “Stiamo scrivendo come pazzi” ha dichiarato Victoria De Angelis, bassista della band. Intanto i giovanissimi musicisti continuano a macinare record su record e la loro Zitti e buoni procede la sua scalata nelle classifiche Spotify di tutto il mondo. I Maneskin hanno ormai conquistato tutti!