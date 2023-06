NEWS

Andrea Sanna | 10 Giugno 2023

Damiano David

Dopo la rottura con Giorgia Soleri, Damiano David appare sui social con un nuovo look. Ecco come ha fatto i capelli questa volta

Il nuovo look di Damiano David

Si sta a lungo parlando della rottura tra Damiano David e la storica fidanzata Giorgia Soleri. Dopo diversi anni di relazione e un rapporto ormai consolidato, le strade del frontman dei Maneskin e dell’attivista si sono divise.

Tutto è dovuto a un video diffuso sui social in cui Damiano David si scambia un appassionato bacio con un’altra ragazza, che abbiamo scoperto poi essere Martina Taglienti. Ebbene poco dopo il cantante ha dato l’annuncio, spiegando appunto che lui e Giorgia Soleri non sono più una coppia e che hanno cercato di mantenere il massimo riserbo. Lui avrebbe voluto comunicarlo in modo diverso e avrebbe preferito che quel filmato non girasse in rete.

In ogni caso anche Giorgia Soleri si è espressa su Instagram a riguardo e a seguito della notizia ci ha tenuto a dire, tra le tante cose: “Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme”.

E come si suol dire: cambio vita, cambio look! Questo dev’essere stato il pensiero evidentemente di Damiano David. Già da qualche giorno prima della diffusione della notizia e nel video caricato in rete, il cantante compare con l’ennesimo nuovo colore di capelli. Stavolta ha scelto un biondo platino, dopo che recentemente ha avuto già il capelli biondi, poi giallorossi (in occasione della finale di Europa League della Roma contro il Siviglia), o semplicemente rossi.

Damiano David da quando ha rasato a zero i capelli si sta davvero sbizzarrendo. Anche se c’è da dire che in tutti questi anni di carriera ci ha spesso abituati a stravolgimenti importanti. Si è passati infatti da un taglio lungo (del passato) al cortissimo attuale. Quale sarà il prossimo colore che sceglierà Damiano? Di sicuro il cantante ci stupirà ancora una volta!