Nel lontano 2016 in una puntata di Un Medico in Famiglia compare anche Damiano David, cantante e leader dei Maneskin

Damiano David in Un Medico in Famiglia

Probabilmente leggendo questo titolo ci prenderete per matti. Ma vi assicuriamo che non è così e ne abbiamo le prove! Damiano David, oggi leader dei Maneskin, la band dei record, in passato è comparso in una puntata di Un Medico in Famiglia. I fan hanno notato un curioso dettaglio che, di tanto in tanto riportano alla luce, specie in questi giorni che su Twitter si parla della famosa serie televisiva di Rai 1.

L’episodio a cui facciamo riferimento dove compare Damiano David risale al 2016. Ci teniamo a precisare che il cantante non svolge il ruolo di attore, ma lo ritroviamo nello show in un’altra veste. Ovvero attraverso degli scatti fotografici. Come potete ben vedere dal video sottostante, la scena di cui vi parliamo vede Bobò (ruolo affidato a Gabriele Paolino) sbirciare nel profilo Facebook di un certo Luigi Pacchiarotti. A interpretare il personaggio in questione attraverso delle foto è Damiano dei Maneskin.

Bobò come vedete scorre tra uno scatto e l’altro e ne parla con il cugino Tommy (Riccardo Alemanni). Quest’ultimo gli chiede chi sia il ragazzo della foto e se lo conosce, dopo aver notato la sua espressione alquanto perplessa. Così Bobò afferma di non sapere chi sia, ma il cugino lo stuzzica ancora “E perché guardi il suo profilo?”, mentre Bobò di rimando replica: “Potrei essere io”, facendo riferimento a Damiano David dei Maneskin.

Appresa questa affermazione Tommy lo prende in giro, ma Bobò sembra piuttosto irremovibile: “Questi sono i miei capelli, per favore fai fare il test del DNA. Anch’io potrei non essere tuo figlio. Io ed Elena non ci somigliamo. Questo ragazzo è nato nello stesso ospedale e nello stesso giorno che sono nato io. Potrebbero averci scambiato”, ha detto scrutando attentamente le foto di tale Luigi Pacchiarotti, interpretato da Damiano David.

Bobò più avanti di noi che già si faceva i complessi su Damiano David nel lontano 2016. (Un medico in famiglia è la mia vita ve lo dico) pic.twitter.com/wyNsY0GOF6 — 𝒶𝓃𝑔𝑒𝓁𝒾𝒸𝒶💫 (@avonschartss) June 30, 2018

un medico in famiglia sarà per sempre famoso anche perché ha dato il via alla lunga carriera artistica di Damiano David per gli amici Luigi Pacchiarotti nonché famosissimo premio oscar pic.twitter.com/TgUu0KMCgp — Dalai • Drama (@nigritha_) August 5, 2022

Ricordavate anche voi questa puntata di Un Medico in Famiglia e, in particolare, questo episodio che vede presente anche Damiano David dei Maneskin?

