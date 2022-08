Giusy Buscemi è diventata mamma

Fiocco azzurro per l’ex Miss Italia Giusy Buscemi. L’attrice nei giorni scorsi è diventata mamma per la terza volta, ma solo nella giornata di ieri ha dato il lieto annuncio ai fan. Appena una settimana fa la Buscemi aveva informato i follower di aver raggiunto un importante traguardo per la sua carriera universitaria, dando così l’ultimo esame prima della tesi.

Ora si aggiunge un altro lieto evento alla sua vita privata. Dopo la nascita di Caterina Maria nel 2018 e di Pietro Maria nel 2019, pochi giorni fa ha dato alla luce il piccolo Elia Maria. Come dicevamo proprio ieri, attraverso il suo profilo Instagram, l’attrice ha reso nota la bella notizia al proprio pubblico con questo tenero messaggio:

“Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00 é venuto alla luce Elia Maria Michelini!!! Che Dono immenso la Vita! E quante emozioni! I fratelli sono super felici.. Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!” (QUI IL POST)

Ad accompagnare queste dolci parole di Giusy Buscemi anche degli scatti. Nella prima foto si vede il piccolo Elia Maria intento a fare un pisolino, nella seconda immagine l’attrice che allatta il suo bambino e nella terza Jan Michelini, compagno dell’ex modella, insieme ai bambini Caterina Maria e Pietro Maria mentre coccolano e danno tutte le attenzioni possibili al neo arrivato. Un quadretto familiare che ha commosso il web.

Tanti i messaggi di congratulazioni a Giusy Buscemi, molti anche da parte di vip e non solo dei fan. Notiamo per esempio i bei pensieri di Aurora Ruffino e Cristiana Chiabotto, ma anche Anna Ferzetti e Cristina Marino, Giuseppe Zeno e molti molti altri! Novella2000.it e Novella 2000 si aggiunge alla lunga lista di pensieri e manda i migliori auguri all’attrice e al suo compagno, dando un caloroso benvenuto a Elia Maria.

