Sul proprio profilo social, Greta Rossetti è intervenuta scagliandosi contro il comportamento di Federica Petagna nei confronti di Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi.

Federica Petagna, dopo la sua esperienza a Temptation Island, è entrata nella casa del Grande Fratello da sola. Di lì a poco hanno però fatto il loro ingrasso l’ex fidanzato Alfonso D’Apice e l’ex tentatore Stefano Tediosi, con il quale ha avviato una nuova frequentazione.

Dopo la puntata di ieri sera, durante la quale ha affermato di volerci riprovare con Alfonso, a intervenire sui social è stata Greta Rossetti. Quest’ultima, lo scorso anno, è stata al centro di un triangolo con Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello verso la chiusura? Spunta un rumor inaspettato sulle sorti del reality

L’ex concorrente si è scagliata contro Federica perché la ritiene poco umile: “Lei crede che le sia tutto dovuto“. Poi ha continuato affermando che non le piace per nulla, la boccia e pensa che alla gieffina non interessi nessuno dei due ragazzi. Tuttavia, ha precisato di essersi fatta un’idea guardando solo pochi spezzoni del reality:

“A vedere questa puntata, a mio avviso, lei ha fatto una scelta televisiva per avere consensi. Per questo mi dispiace per Alfonso e Stefano. Non mi sembra vera. A mio avviso non è realmente ciò che vuole, quindi fossi in Alfonso e Stefano scapperei a gambe levate”.

Questo il parare di Greta Rossetti, ex concorrente che ha vissuto sulla sua pelle un triangolo amoroso al Grande Fratello. Voi che cosa ne pensate, siete d’accordo con il suo discorso oppure no? Vedremo nelle prossime settimane come evolverà la situazione in casa tra Federica, Alfonso e Stefano. La strada per la fine del reality è ancora lunga, nonostante le voci su una presunta chiusura anticipata e tutto potrebbe accadere.