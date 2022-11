NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Novembre 2022

Maneskin

La gaffe su Damiano David

Ore intense le ultime per Damiano David. Il cantante infatti nella giornata di ieri ha scoperto che i Maneskin sono stati nominati per la prima volta ai Grammy 2023 nella categoria Best New Artist. Enorme traguardo questo per la band romana, che nell’ultimo anno e mezzo ha conquistato il mondo intero. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con Zitti e Buoni, gli ex volti di X Factor hanno iniziato a scalare non sono le classifiche europee, ma anche quelle americane, diventando gli artisti più amati del momento. A febbraio dunque scopriremo se i Maneskin conquisteranno l’Oscar della musica, diventando così la prima band italiana a vincere l’ambito premio.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è successo qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo divertire il web. Un noto sito russo specializzato in cinema e spettacolo ha dedicato un articolo proprio alla vita privata di Damiano. Nel pezzo si parla non solo del successo di David, ma anche della sua relazione con Giorgia Soleri. A essere menzionato è anche il presunto matrimonio della coppia, nonostante a oggi non ci siano alcun tipo di informazioni a riguardo. Tuttavia ad attirare l’attenzione è stata l’immagine che è stata scelta del cantante.

Il sito russo ha infatti postato quella che credevano essere uno scatto del leader dei Maneskin. Tuttavia ciò che salta immediatamente agli occhi è che la persona in foto non è affatto Damiano David, ma bensì Andrea Dianetti, che in queste settimane ha imitato il cantante a Tale e Quale Show! A far notare l’accaduto è stato proprio l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi sui social, e naturalmente la cosa non è passata inosservata.

La gaffe dei russi su Damiano ha fatto divertire il web e in queste ore non sono mancati decine di commenti ironici.