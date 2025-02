Arriva la notizia da Repubblica che Chiara Nasti e Mattia Zaccagni pare abbiano denunciato la loro colf, accusata di aver rubato oggetti di valore e soldi nei due maxi furti dubiti dalla coppia nei mesi scorsi.

Chiara Nasti licenzia e denuncia la colf

Su Repubblica si legge che Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sarebbero stati costretti a prendere una decisione drastica nei confronti della loro colf. Stando a quanto si legge sul quotidiano pare che la coppia abbia licenziato la collaboratrice domestica che lavorava nella loro villa. Motivo? Sembrerebbe che la ritengano responsabile di due dei furti avvenuti nella loro abitazione.

Il giornale fa sapere infatti che in assenza dei padroni di casa, la domestica era solita indossare dei vestiti di Chiara Nasti così come gli oggetti di valore appartenenti alla coppia. Si parla anche di un anello di rubino e avrebbe utilizzato la villa come set per scattare selfie da postare sui social. Poco prima e poco dopo l’allontanamento si sarebbero verificati i due furti.

Sempre Repubblica fa sapere che la colf in questione pare avesse anche un secondo lavoro, in un negozio che vende abiti di seconda mano. Si pensa quindi che potesse appunto rivendere i capi sottratti alla coppia. Per tale motivo la Procura di Roma ha avviato l’indagine. Ha perquisito l’abitazione a seguito della denuncia, ma non sono ancora stati ritrovati i vestiti e gioielli.

“Riteniamo possa essere implicata nel furto di luglio o che ci abbia derubato successivamente“, si apprende dalla denuncia mentre l’ex dipendente ha affermato di essere innocente.

Una faccenda particolarmente delicata quella che ha coinvolto Chiara Nasti e Mattia Zaccagni e che si spera possa risolversi in tempi brevi. Novella2000.it