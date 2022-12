NEWS

Debora Parigi | 29 Dicembre 2022

GF Vip 7

Anche Daniele Dal Moro ha litigato con Oriana Marzoli

Aria di discussioni oggi al GF Vip 7 con scontri che sono partiti tutti dal litigio tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Ma per altre situazioni o parole hanno visto introdursi altri vipponi. E possiamo dire che, se spesso i litigi partono da parole dette da Antonella, oggi tutti gli scontri che ci sono stati hanno avuto un denominatore comune: Oriana. E così dopo la Fiordelisi e Donnamaria, ha avuto anche una discussione con Daniele Dal Moro. Andiamo per ordine.

Un primo litigio abbastanza forte tra Daniele e Oriana è avvenuto nel bel mezzo di quello della Marzoli con Antonella. In pratica, mentre le due vippone si stavano scannando a suon di urla e parole grosse, a Dal Moro è venuto da ridire. Così Oriana si è arrabbiata e gli ha detto che non c’era niente da ridere. Da lì il degenero con Daniele che ha affermato che lui era libero di fare quello che voleva. E ha iniziato ad elencare tutte le cose negative della vippona: “Sei la più falsa della Casa, prendi per il cu*o tutti da quando sei arrivata, giochi e basta, non te ne frega un ca**o di nessuno nemmeno dei tuoi amici, e vieni a fare la morale a me?”.

Ma non è finita qui perché dopo più di un’ora Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono tornati a litigare. Questa volta lo scontro è avvenuto in cucina. E lì i toni sono stati davvero accessi. Lui ha sbottato completamente per delle falsità che lei avrebbe detto riguardo il loro rapporto. Così anche in questo caso sono volate parole grosse. Qui sotto un piccolo riassunto delle parole dette da Daniele:

“Se sento ancora un’altra stronzata su di me vado a dire in giro tutto quello che so di te e di Antonino. Lo giuro su mia madre, anzi sul cane che non ho. Non andare a dire stronzate su di me. Quando ti avrei dato il due di picche? Ho mai detto che voglio conoscere te? Oriana stai dicendo una grandissima stronzata. Ho detto che tra me e te c’è una sorta di attrazione, ma niente di più perché ci provi con tutti. Vai a chiamare Nicole, Wilma, Antonino e vedi cosa ti dicono”

Ma la gente che da del misogino a Daniele quanta stupidità ha in corpo?lui vuole dirle che per voler star con qualcuno non basta provare l’attrazione ma ci vuole fiducia #GFVIP https://t.co/sJZ2ky823O — Maria Grazia 🐝🧜🏻‍♀️🔥❤️ (@mariagraziabon) December 29, 2022

Anche questa discussione ha un po’ diviso non sono una parte dei concorrenti, ma anche gli spettatori. Tra i vipponi, invece, c’è chi ha cercato di vedere la situazione nel complesso e far ragionare i due. Ma a quanto pare non è servito a nulla. Insomma, c’è sempre più tensione dentro la Casa.