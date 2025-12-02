A distanza di 14 anni dall’ultimo film della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe e Tom Felton si rivedono per caso e si stringono in un forte abbraccio.

La reunion tra Daniel Radcliffe e Tom Felton

Sono trascorsi ben 14 anni dall’uscita di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, che ha messo la parola fine alla saga del maghetto più famoso di sempre. Ancora oggi tuttavia il fortunato franchise non smette di far sognare grandi e piccini e proprio in questi mesi è in lavorazione la serie ufficiale tratta dai romanzi di J.K. Rowling. In queste ore intanto a tornare al centro dell’attenzione sono stati Daniel Radcliffe e Tom Felton, che nel corso degli 8 film cult hanno interpretato rispettivamente il protagonista Harry e Draco Malfoy.

Come ha mostrato People infatti i due, a distanza di 14 anni dall’ultimo film di Harry Potter, si sono rivisti per caso in occasione di una speciale proiezione del film Merrily We Roll Along a New York City. A quel punto gli attori si sono stretti in un caloroso abbraccio e hanno scambiato qualche parola prima di godersi lo spettacolo. Ma non è finita qui.

Successivamente Daniel Radcliffe e Tom Felton hanno anche posato insieme per una foto. Si tratta del primo scatto pubblico dopo ben 14 anni anni. L’ultima volta che i due erano stati immortalati insieme risale infatti al luglio 2011, proprio in occasione della première newyorkese di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2. La reunion tra Daniel e Tom in queste ore ha infiammato il web e il video del momento ha fatto in breve il giro del web.

Felton nel mentre, come qualcuno saprà, proprio di recente è tornato a vestire i panni di Draco Malfoy. L’attore è infatti entrato nel cast dello spettacolo teatrale Harry Potter and the Cursed Child a Broadway, dove interpreta il personaggio che lo ha portato al successo nel 2001.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.