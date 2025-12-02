Giulia Salemi torna con una puntata speciale del suo podcast Non lo faccio x moda. Ospite a sorpresa è Ed Westwick, protagonista di Gossip Girl.

Ed Westwick incontra Giulia Salemi

Dopo il successo della seconda stagione, che ha raggiunto un’audience totale di oltre 100 milioni, il 30 gennaio 2026 arrivano le nuove puntate di Non lo faccio x moda, il fortunato podcast di Giulia Salemi. Tuttavia l’influencer, in attesa della terza stagione del programma, ha deciso di fare un regalo di Natale anticipato a tutti i suoi fan e proprio oggi ha rilasciato un episodio speciale. Stavolta a chiacchierare con la Salemi è un ospite di fama mondiale, che nel corso degli anni è diventato uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Ed Westwick.

Come tutti sappiamo, l’attore è noto per il di Chuck Bass nell’iconica serie Gossip Girl, uno degli show più amati e discussi di sempre. Ma non solo. Attualmente Ed è tra i protagonisti di Sandokan, che ha debuttato solo ieri sera su Rai 1, dove veste i panni di Lord Brooke. La prima puntata della serie ha già conquistato tutto il pubblico, al punto da totalizzare quasi 6 milioni di telespettatori.

Ed Westwick dunque di recente ha incontrato Giulia Salemi e la puntata speciale di Non lo faccio x moda è già disponibile sui principali canali di streaming. Nel corso della lunga chiacchierata, l’attore ripercorrerà insieme alla padrona di casa l’evoluzione della sua carriera, raccontando con tono leggero e autentico la crescita artistica, familiare e personale che lo rende oggi un volto trasversale e vicino a pubblici di ogni età.

Un regalo unico dunque per tutti i fan di Non lo faccio x moda. Ricordiamo intanto che la terza stagione del podcast della Salemi debutterà ufficialmente il 30 gennaio 2026 e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.