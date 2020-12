Daniela Drei: futuro e stile s’incontrano sui capi della nota stilista

Il marchio Daniela Drei incarna stile e futuro, senza paura di cambiare ma con grande consapevolezza delle tradizioni.

Da sessant’anni, il brand Daniela Drei porta avanti la sua sorprendente storia, fatta di emozione, tradizione italiana ed eleganza esclusiva.

I tempi cambiano, e anche in periodi di crisi c’è la possibilità di avere successo se si rimane aperti ai cambiamenti. Ma nel rispetto dell’identità del marchio e dell’heritage acquisito.

Così, con la seconda generazione, il brand di maglieria e prêt-à-porter italiano punta alla digitalizzazione e all’espansione sul mercato globale, con progetti a lungo termine.

La storia del brand

L’azienda bolognese nasce con Giovanna Padovani nel 1960, e vanta un savoir-faire pluri-decennale nel settore della maglieria.

Con il suo inconfondibile stile e la sua creatività ha conquistato l’universo femminile. La produzione dei capi si sviluppa interamente nell’azienda, nel cuore di Bologna, dove oltre agli showroom e agli uffici, ci sono i laboratori per la realizzazione delle collezioni, affidata a professionisti dell’artigianato con profonda esperienza e passione per l’eccellenza.

Oggi è Daniela Drei, figlia di Giovanna e anima del brand che porta il suo nome, a curare la ricerca e lo sviluppo delle collezioni. E lo fa insieme al fratello Stefano Drei, che si occupa invece della direzione dell’azienda.

L’attaccamento dei due figli al progetto aziendale di famiglia è molto forte, e guidato da passione e professionalità.

Daniela e Stefano sono due professionisti capaci di guidare verso il futuro il business di famiglia, collaborando con esperti di comunicazione, di nuove tecnologie e di sviluppo dei mercati internazionali.

Daniela ha un approccio creativo e innovativo, ma che allo stesso tempo celebra la tradizione del Made in Italy. Il suo tocco si contraddistingue per la ricerca di un gusto raffinato, il costante perfezionamento della vestibilità dei capi, la selezione dei materiali e dei filati.

I prodotti si compongono di coordinati in maglia, abiti, maglie con aggiunta di particolari o intarsi. Ma anche di pantaloni, giubbini, giacche e cappottini rigorosamente realizzati in tessuto e in maglia.

“Il segreto del successo anche in tempi difficili – dice Giovanna Padovani – è la fiducia in sé stessi”.

