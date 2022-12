NEWS

Andrea Sanna | 10 Dicembre 2022

GF Vip 7

L’accesa lite tra Daniele Dal Moro e i Donnalisi

Lo scontro per le ante dell’armadio sembra non avere fine. Il fatto che ha visto protagonisti Daniele Dal Moro da una parte e Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dall’altra continua a far discutere. I vipponi non sembrano ancora pronti ad archiviare il fatto.

In cortiletto Edoardo Donnamaria ha voluto ritagliarsi un momento per avere un confronto con Daniele Dal Moro. Dal canto suo il romano spiega di non voler difendere Antonella a priori. Decide di schierarsi dalla sua parte solo nei momenti opportuni, come in questo caso. Una chiara stoccata anche a Wilma, lì presente che lo pungeva su questo. A supporto della Fiordelisi, Edoardo crede che la sua fidanzata faccia bene a lamentarsi e fare delle precise richieste.

Daniele Dal Moro ha confidato che se non dà contro più di tanto ad Antonella Fiordelisi è solo per la presenza proprio di Edoardo Donnamaria. Nonostante le tante critiche ricevute, Daniele ha detto di non aver mai reagito per evitare di alzare polveroni e creare malumori con il suo amico. Per quanto riguarda la questione armadio, invece, non crede che stesse supportando Micol nella causa, ma l’esatto contrario: “Antonella non sopporta Micol” , ha detto sicuro.

Edoardo Donnamaria ha fatto notare però che il discorso era iniziato in modo tranquillo e che se i toni si sono alzati è perché nessuno ascoltava le richieste di Antonella. (CLICCA QUI PER IL VIDEO) Dopo un primo confronto tra Edoardo e Daniele Dal Moro, il tutto è sfociato un’accesa lite tra le parti nel momento in cui si è aggiunta, per l’appunto, proprio la Fiordelisi.

L’ex schermitrice è pronta a un confronto con Daniele Dal Moro, ma dall’altro è seccata perché il vippone è parso disinteressato e infastidito della sua presenza: “Non ho voglia di sentirti ancora”, ha sbottato lui. Anche George Ciupilan, che solitamente sta sulle sue, ha voluto intervenire e spiegare che ha chiesto spesso di non alzare troppo la voce proprio per evitare litigate.

Il tutto però è stato totalmente inascoltato, tanto che Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi hanno avuto un’accesa lite. Il veronese l’ha accusata e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Sei falsa. Non sei reale nemmeno quando ridi, figuriamoci nelle discussioni”. Irritata la Fiordelisi ha ribattuto: “Io sono me stessa”.

A causa dell’armadio si è creato grande scompiglio nella Casa tra Daniele Dal Moro e i Donnalisi. Al momento tra le parti non sembra esserci stata alcuna riappacificazione. (QUI PER IL VIDEO)