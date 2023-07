NEWS

Andrea Sanna | 15 Luglio 2023

GF Vip 7

L’accusa a Daniele Dal Moro per una foto

È bastato uno scatto pubblicato negli spogliatoi e condiviso in rete a provocare la reazione di qualche utente sul web. Daniele Dal Moro ieri ha postato una foto in cui si vede lui in tenuta sportiva e dietro il suo caro amico Paolo appena uscito dalla doccia. Quest’ultimo tiene tra le mani un asciugamano, ma sostanzialmente è nudo.

La storia pubblicata da Daniele Dal Moro

Una foto però che sembra aver generato clamore tra qualche follower di Daniele Dal Moro. Qualcuno ha pensato bene di contattarlo e dirgli che forse sarebbe stato opportuno cancellare la foto per i seguenti motivi:

“Sai che per questo tipo di contenuto potresti ricevere una denuncia? Stai diffondendo la foto di una persona RICONOSCIBILE, senza il suo consenso, in una condizione fisica del tutto personale/intima. Hai un seguito di 500.000 persone. Ci pensi a quante persone possa arrivare questo contenuto? Sarebbe il caso di rimuoverlo”, ha scritto l’utente in questione nei direct a Daniele Dal Moro. Quest’ultimo ha condiviso il messaggio tra le storie Instagram.

Storia Instagram di Daniele Dal Moro

Ieri sera Daniele Dal Moro è tornato sulla faccenda durante la consueta diretta su Twitch. In apertura il veneto ha immediatamente detto: “Paolo stasera hai visto che mi volevano denunciare e potevo esserlo per quella foto di nudo che ho messo che raffigurava il tuo bel cul**o d’Adamo. Incredibile questa cosa. Non so cosa dire, sono rimasto sconvolto. Ti ho fatto una pubblicità non da poco”, ha concluso in maniera divertita.

Poco dopo Daniele Dal Moro ha chiesto al suo amico cosa ne pensasse e quest’ultimo ci ha scherzato su mettendo fine a questa lamentela sorta su Instagram nelle scorse ore. Insomma Daniele se ha pubblicato quella foto è solo perché il suo amico Paolo gli ha dato il consenso di farlo. Certamente in caso contrario non si sarebbe mai permesso.