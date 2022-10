Daniele Dal Moro come non lo avete mai visto: spunta una vecchia foto h0t

La foto sexy di Daniele Dal Moro

Non passa certo inosservato Daniele Dal Moro dentro la Casa del GF Vip 7. In realtà lui si era già fatto notare nell’edizione non famosa del reality qualche anno fa, per poi approdare a Uomini e donne e facendo non poco discutere per alcune sue scelte durante il percorso.

Tanti pensavano che Daniele quest’anno potesse essere un latin lover e suscitare l’interesse di alcune delle vippone presenti, ma a quanto pare al momento tutto è fermo. Anche se in realtà Elenoire Ferruzzi ha un po’ puntato gli occhi su di lui regalandogli un massaggio bollente. In compenso ha allacciatto rapporti di amicizia, soprattutto con Edoardo Donnamaria. Il vippone non piace? Non pensiamo che sia così, semplicemente forse ancora non c’è tra i concorrenti qualcuna che posso essere interessata e suscitare in lui interesse.

Mentre comunque aspettiamo che magari possa arrivare qualcuno per almeno un flirt, dal web spunta una vecchia foto di Daniele Dal Moro decisamente hot. Dovrebbe venire da qualche suo profilo social, ma non sappiamo bene a quando risalga. Fatto sta che in questo selfie il vippone oltre a immortalare il suo bel faccino, ha anche mostrato il suo lato B.

e adesso b notte pic.twitter.com/cVzmbfle4I — assenzio (@asfaltofresco) October 14, 2022

Dalla foto, Dal Moro sembra essere all’interno di un lettino solare, considerando le luci blu e anche alcuni dettagli sullo sfondo. Ripetiamo, non sappiamo di quando sia questo scatto e nemmeno da dove arrivi di preciso. Fatto sta che è stato molto apprezzato sul web.

