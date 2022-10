Daniele Dal Moro chiede a Edoardo dettagli intimi sul rapporto con Antonella

La conversazione tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria

Dentro la Casa del GF Vip 7 sta nascendo una coppia ed è quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due di recente hanno avuto un duro scontro, ma poi hanno fatto pace. Ed infatti è anche scattato un bel bacio. La coppia cerca di avere un po’ di privacy (nel limite del possibile dato che è piano di telecamere), ma qualche vippone sembra essere curioso di sapere. Chi? Daniele Dal Moro.

Secondo quanto riportano alcuni utenti su Twitter, il vippone avrebbe chiesto al suo coinquilino dettagli sull’intimità che ha avuto con la Fiordelisi. Pare che Daniele stia insistendo con Edoardo per sapere se ha condiviso altro con Antonella oltre ai baci. Ma proprio il volto di Forum è stato categorico: “Posso chiederti di non insistere su questo argomento? Non voglio rispondere per rispetto a lei.” Purtroppo non abbiamo trovato video su questa conversazione tra i due vipponi e quindi ci basiamo solo su quello che abbiamo trovato scritto sui social. Questo tweet infatti è stato ripreso da altri utenti che pare abbiano confermato.

Daniele insiste a sapere cosa c’è stato di “intimo” tra Edo e Antonella.

Edo: “posso chiederti di non insistere su questo argomento? Non voglio rispondere per rispetto a lei.”#gfvip #donnalisi — ͛𝒴𝓁𝑒𝓃𝒾𝒶 ❄️ (@Ylenz_) October 14, 2022

La conversazione, però, sta dividendo il pubblico. In tantissimi trovano nella frase di Edoardo Donnamaria una dimostrazione di rispetto e galanteria nei confronti di Antonella Fiordelisi e anche del genere femminile. Inoltre trovano inopportune le insistenti domande di Daniele Dal Moro. Ma c’è anche chi dice che non è questa frase a rendere Edoardo un signore, perché in più occasioni ha fatto o ha detto cose che non mostrano rispetto. Uno di questi è l’esempio riguardante i Basciagoni che ha diviso il web. Ma cosa è successo di preciso?

Edoardo si trovava in giardino a conversare con Amaurys Perez, Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. E hanno parlato anche dei Basciagoni, ovvero di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A un certo punto Amaurys si è domandato se i due avessero o meno “concluso” durante la loro conoscenza all’interno della Casa. Il primo a rispondere è stato proprio Edoardo Donnamaria, il quale ha prontamente risposto: “Concluso no, però Basciano si è…”, per poi fare un gesto decisamente inequivocabile.

La frase di Edoardo sui Basciagoni – storia Instagram di Amedeo Venza #gfvip pic.twitter.com/Law90GMXP0 — disagiotv (@disagio_tv) October 15, 2022

Le parole di Edoardo, come vediamo in questo video, sono state poco dopo censurate dalla regia del Grande Fratello Vip che ne ha interrotto l’audio. Non sappiamo come sia proseguita la conversazione, ma quel che abbiamo visto è la reazione da parte degli utenti del web. La frase pronunciata dal gieffino ha infastidito i fan dei Basciagoni (e non) i quali hanno dichiarato come il ragazzo avrebbe potuto evitare esternazioni di quel tipo.

