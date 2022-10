1 La censura per la frase di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro dopo il rimprovero di Alfonso Signorini ha regalato qualche dinamica all’interno della Casa del GF Vip. Prima gli attriti con Elenoire Ferruzzi (poi risolti), per passare allo scontro di fuoco durante una domenica apparentemente tranquilla con Alberto De Pisis, come vedremo in seguito.

Ma non è finita, perché anche nel corso della notte Daniele Dal Moro ha dato il meglio di sé. Mentre si trovava in stanza a parlare con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ha fatto una riflessione. Il bel veneto ha probabilmente preso da esempio la scena dell’armadio gate regalata qualche anno fa da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lui ha sostenuto che all’armadio preferisce fare le cose alla luce del sole:

“Cioè io se devo fare una cosa qua dentro, ma piuttosto che farlo nell’armadio lo faccio in giardino… ma vaffa***lo“, mentre Daniele Dal Moro proseguiva il suo discorso e gli altri presenti ridacchiavano per le sue parole, la regia ha cambiato subito inquadratura e tolto l’audio. Una censura che ha lasciato i telespettatori all’ascolto con l’amaro in bocca. Tutti erano infatti curiosi di scoprire che avesse ancora da dire il vippone, ma si rimarrà con il dubbio.

“Io se devo far qualcosa qua dentro, ma piuttosto che farlo nell’armadio lo faccio in giardino” e la regia censura.



MA DANIELE ☠️#gfvip #donnalisi pic.twitter.com/agU0EPtzh5 — soleilandia 🎃 (@sisonokevin) October 31, 2022

Insomma non sappiamo quali siano le altre dichiarazioni fatte da Daniele Dal Moro riguardo questo argomento, ma quanto appreso non lascia spazio all’immaginazione! In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime ore e con la puntata di questa sera, andiamo a rivedere lo scontro che Daniele ha avuto ieri con Alberto De Pisis…