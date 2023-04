NEWS

Nicolò Figini | 5 Aprile 2023

GF Vip 7

Daniele Dal Moro e l’affetto per Oriana Marzoli

Adesso che sono entrambi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro possono vivere la loro storia d’amore con tranquillità. La notte della finale hanno festeggiato insieme e non sono andati a dormire fino alle 9 del mattino, come rivelato della vippona stessa.

Ci recente, invece, Daniele è stato ospite all’interno di una room su Twitter in cui si è chiacchierato del suo amore per la concorrente venezuelana. Ha finalmente rivelato se si è trattato di un colpo di fulmine oppure è servito del tempo per sviluppare i sentimenti che prova oggi. Come riporta anche il sito Blogtivvu, Dal Moro ha affermato che c’è voluto un po’, ma ha subito capito di esserne attratto:

“Se è stato un colpo di fulmine quello tra me e Oriana? Dipende cosa intendi per colpo di fulmine… Non lo so… io sono uno di quelli a cui i sentimenti crescono col tempo, sicuramente da subito ho visto che mi piaceva. Quello sì. Ma proprio dai primi 5, 10 minuti”.

Daniele Dal Moro, ad ogni modo, ha aggiunto che vivere tutto il giorno con una persona, senza possibilità di andare da alte parti, ti dà la possibilità di accelerare il processo di innamoramento:

“Poi chiaramente è una cosa che cresce ma è difficile da spiegare. Passare così tanto tempo con una persona 24 ore su 24 in un contesto così particolare comunque ti dà modo di legarci molto in fretta rispetto a ciò a cui una persona è abituata a fare fuori”.

