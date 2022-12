NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Dicembre 2022

GF Vip 7

La reazione di Edoardo Donnamaria

In questi giorni si è parlato spesso di Edoardo Donnamaria, che è finito al centro dell’attenzione per via dei ripetuti scontri con Antonella Fiordelisi. Di recente infatti il celebre volto di Forum e la schermitrice stanno avendo delle frequenti discussioni e sembrerebbe che proprio il Vippone sia intenzionato a chiudere la relazione. Nonostante gli alti e i bassi però al momento la storia tra Edoardo e Antonella sta proseguendo e di certo i fan attendono di capire cosa accadrà tra loro. In queste ore nel mentre proprio Donnamaria ha fatto discutere il web. Sui social sta infatti girando un filmato in cui vediamo Edoardo trovare un capello nel suo piatto. A non passare inosservata è stata però la sua reazione, che ha lasciato interdetti i più. Questo il video in questione:

No ragazzi cos’è sta cosa sto per sentirmi male dallo schifo pic.twitter.com/ZfBGUWyfXB — creestina (@creeestina) December 14, 2022

Nel mentre alcune ore fa proprio Edoardo Donnamaria ha fatto un duro attacco ad Antonino Spinalbese. Mentre stava chiacchierando con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli infatti il Vippone ha demolito l’ex di Belen, affermando:

“A me come persona non piace per nulla e ci sono cose forti per cui lo dico adesso. […] Antonino per me vale poco, non c’è competizione, lui per me vale zero, zero, ma zero. Per me è una persona di una cattiveria che fa paura. Lui ha fatto cose molto gravi. E queste cose brutte che penso di lui non derivano dalle scemenze che ha fatto con Antonella per infastidirmi. Io non sono fatto così, non vado in bestia per una cosa sola, ma c’è altro. Posso solo dire che ha fatto cose pesantissime e non esagero, non è che mi sfogo, sono molto lucido. Fuori di qui se fossero successe certe cose le alternative erano due: o gli menavo o lo denunciavo! Solo queste due soluzioni avrei avuto”.

Ma cosa accadrà a questo punto tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese? I due riusciranno a chiarirsi? Non resta che attendere per scoprirlo.