Andrea Sanna | 19 Giugno 2023

GF Vip 7

Rivalità tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Tavassi?

Daniele Dal Moro ed Edoardo Tavassi hanno stretto una bella amicizia nella Casa del GF Vip. Secondo alcuni utenti, però, una volta finito il programma sarebbe nata una rivalità, anche per quel che riguarda la gestione del loro canale personale su Twitch.

Alcune battutine fatte da Edoardo Tavassi sulla piattaforma (argomenti trattati per trascorrere del tempo con i fan e il paragone sul numero di spettatori), avrebbero alimentato i dubbi tra i supporter su presunti dissapori (poi smentiti) tra lui e Daniele Dal Moro. Ad accendere ancora di più il pettegolezzo è stata poi Deianira Marzano che ha fatto notare come uno dei due stia riscuotendo grande successo sul Twitch, a differenza dell’altro.

Edoardo Tavassi durante una diretta si è espresso così nei giorni scorsi…

questa è la parte in cui dice “che cazzo parli del grande fratello per 7h ma basta” che io personalmente trovo più sgradevole del paragone in se degli spettatori. Ma il punto è un altro ovvero che lui ha creato un devasto per un twitt che riportava ciò che lui per primo ⬇️ https://t.co/sXOrXSdBgh pic.twitter.com/xQkldqyfk2 — greta ♈️ (@gcdlll) June 13, 2023

Qualche giorno dopo Daniele Dal Moro ha pubblicato un tweet in cui ha voluto mettere la parola fine ai continui chiacchiericci: “Ragazzi please. Accannate con questa storia di Edoardo. lui è un amico e ognuno gestisce le proprie live come meglio crede. Nessuna rivalità, nessuna competizione”.

Il tweet di Daniele Dal Moro

A quanto pare, però, nonostante la precisazione, Daniele Dal Moro si è trovato costretto a intervenire nuovamente e mettere la parola fine a questa storia:

“Per me l’amicizia è sacra. Quindi questo resta così. Però siccome mi viene detto che ‘non prendo le difese di..”, che non dico niente o non faccio niente. Quando l’unico motivo per cui io non faccio o dico è perché semplicemente non mi importa di queste cose, non ci bado. Quindi non ero a conoscenza di questo dissing e di tutto quello che veniva detto e fatto”.

E ancora Daniele Dal Moro ha aggiunto: “Mi è stato detto che dovevo dire o fare qualcosa da altre persone. L’altro giorno ho fatto un tweet dove dicevo di accannare con sto discorso, che tanto è una cavolata e lasciar perdere. Però ci ho tenuto a specificare che i ‘corvi’ mi ca**no il c***o da mo. E quindi non iniziassero a ca**re il c***o e forse le cose andrebbero in maniera diversa”.

“se gli altri parlano di me e poi succede quello che succede che imparassero a non parlare di me”



Muti, grazie. pic.twitter.com/e8ZRgooVcg — ; (@_hijadelanoche) June 18, 2023

Infine Daniele Dal Moro ha detto: “Fino a prova contraria DDM non parla mai di nessuno e si fa sempre i ca*** suoi. Lo faccio sulla mia ragazza. A me non interessa di chi ha torto o chi ha ragione. Ma se gli altri parlano di me e poi succede quel che succede, imparassero a non parlare di me. Come faccio io”.

Dunque Daniele Dal Moro ed Edoardo Tavassi sono amici e non c’è alcun tipo di problema tra loro, se non questioni sollevate da alcuni fan.