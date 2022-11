NEWS

Nicolò Figini | 14 Novembre 2022

GF Vip 7

Oriana Marzoli e la furia di Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli aveva rivelato qualche giorno fa che un vippone era interessata a lei. Stiamo parlando di Daniele DalMoro. Siccome però la concorrente aveva già un interesse per Antonino Spinalbese lui ha deciso di farsi un po’ da parte. Questo quello che lui le avrebbe detto:

“No, perché io a lui interesso. Un po’ me lo ha fatto capire perfettamente. Anche ieri notte. Mi ha detto che non gli piace questo gioco con Antonino. Non vuole fare il Giaele della situazione, il triangolo. Io sono appena entrata… No è che… Aspetta un attimo. Non mi butto, non mi sbilancio. Mi ha detto che si allontana perché non vuole… Perché altrimenti i miei amici mi prendono in giro, questo mi ha detto… Fuori“.

Lo scorso pomeriggio, però, Daniele Dal Moro è sbottato contro di lei perché ha perso la pazienza. Senza giri di parole ha affermato che a lui non piacciono i teatrini e non gli piace fare i tira e molla. Soprattutto ora che è scattato il bacio tra lei e Antonino, lui non ha intenzione di far parte di un triangolo per creare delle dinamiche nel gioco: “Prendo te e Antonino e vi lancio fuori dalla casa insieme, tanto pesate 40kg di merda e tutto insieme“. Nel video qui sotto sentiamo: “Tu sei abituata che ti portano il vassoio con i biscotti? Io non sono Antonino“.

In seguito Daniele si è allontanato e Oriana è andata in camera con Antonella mostrandosi confusa dal discorso del vippone. Al momento non sappiamo come andranno le cose. La strada del GF Vip è ancora molto lunga. Seguiteci per altre news.