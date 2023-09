Gossip

Vincenzo Chianese | 11 Settembre 2023

Il tweet di Daniele Dal Moro non passa inosservato

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Daniele Dal Moro. L’ex Vippone del Grande Fratello Vip 7 infatti, dopo aver sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, ha avuto un piccolo incidente con la moto d’acqua ed è così stato costretto a correre in ospedale. Tornato a casa però Daniele ha pubblicato uno strano tweet sul suo profilo, che non è passato inosservato e che ha fatto discutere i social. Dal Moro infatti ha dichiarato:

“Pelato infame”.

Pelato infame! — ILVEN3TO (@DenzelDdm) September 11, 2023

A quel punto i più si sono chiesti a chi o a cosa si stesse riferendo Daniele Dal Moro. Tuttavia l’ex tronista non è intervenuto ulteriormente per dare spiegazioni e così in molti sul web hanno iniziato a volare con la fantasia. Tra le tante ipotesi fatte dagli utenti, c’è anche quella che coinvolge Alfonso Signorini. Secondo le malelingue infatti Daniele avrebbe voluto lanciare una frecciatina al conduttore, per via di quanto accaduto qualche ora fa. Proprio il presentatore infatti, che da stasera presenterà la nuova edizione del Grande Fratello, ospite a Verissimo ha parlato del cast di Vipponi dello scorso anno, e in merito ha affermato:

“Bisogna avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast, perché questo va detto. Purtroppo non siamo perfetti, ognuno di noi si è assunto le sue responsabilità, anch’io mi ero innamorato di persone che poi nel corso del programma mi hanno profondamente deluso. Questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Sono arrivato a dire in puntata che da telespettatore avrei cambiato canale”.

A quel punto i più maliziosi hanno ipotizzato che il tweet di Daniele Dal Moro fosse rivolto proprio a Signorini. Andiamo però a precisare che si tratta solo del pensiero di alcuni utenti, e che non c’è alcuna reale prova che le cose stiano proprio in questo modo. Vi invitiamo dunque a prendere il tutto con le pinze, e naturalmente siamo a totale disposizione qualora i diretti interessati volessero intervenire.