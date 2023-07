NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Luglio 2023

Daniele Dal Moro rivela di aver ricevuto un’offerta per diventare tronista in Spagna, il web però lo sbugiarda: ecco qual è la verità

Ecco cosa sta accadendo con Daniele Dal Moro

Da giorni ormai si parla della rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Come è noto infatti i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 7 hanno nuovamente annunciato la fine della loro relazione, ma stavolta sembrerebbe che la separazione sia definitiva. Sia l’ex tronista che l’influencer hanno dato la loro versione dei fatti su quanto accaduto, e ormai una riconciliazione non sembrerebbe essere possibile, almeno per il momento. Nel mentre nelle ultime ore qualcosa ha riportato Dal Moro al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato venerdì sera, quando Daniele ha tenuto una live su Twitch. Nel corso della chiacchierata l’ex Vippone oltre a tornare a parlare di Oriana Marzoli, ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata. Pare infatti che il veneto sia stato contattato per diventare tronista di Uomini e Donne in Spagna. A quel punto però è scoppiato il caos sui social.

Alcuni utenti hanno infatti sbugiardato Daniele Dal Moro, facendo notare come in realtà il dating show non vada più in onda in Spagna da ormai diversi anni. A intervenire così sono stati alcuni fan dell’ex Vippone, che hanno fatto chiarezza sulla situazione rivelando la verità su quello che sarebbe accaduto.

Pare che Dal Moro stesse semplicemente scherzando e che si stesse riferendo a una proposta ricevuta diversi anni fa, a seguito della sua prima partecipazione al Grande Fratello. Nel corso della diretta dunque Daniele avrebbe semplicemente raccontato di essere stato contattato da alcuni spagnoli, ma di non aver risposto. A quel punto avrebbe ironizzato sul fatto che potesse trattarsi di una nuova proposta per il trono di Uomini e Donne. I fan nel mentre continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra Dal Moro e la Marzoli. Ma cosa accadrà tra i due nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.