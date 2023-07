NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Luglio 2023

I The Kolors feat Joey Di Stefano

In queste settimane a far cantare e ballare l’Italia intera sono stati i The Kolors, con il loro nuovo singolo Italodisco. Il brano senza dubbio è considerato il vero tormentone di questa bollente estate, e dopo aver già vinto il Disco d’Oro, poche ore fa ha anche raggiunto la prima posizione della classifica FIMI. Grande traguardo dunque per la band che ha raggiunto il successo grazie ad Amici di Maria De Filippi. Proprio in merito ai riconoscimenti ottenuti grazie alla canzone, Stash ha affermato: “Non ci aspettavamo questo successo, siamo felici e increduli di tornare primi nella classifica FIMI con ITALODISCO. Questo brano non è stato un brano costruito per essere un tormentone estivo. Ma quando mia figlia ha iniziato a canticchiarla il giorno dopo averla sentita mi sono commosso e ho capito che eravamo sulla strada giusta“.

In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. La band infatti è stata ospite all’RDS Summer Festival a Barletta, e nel corso della performance si sono esibiti proprio con Italodance. A un tratto però a sorpresa, a salire sul palco è stato uno dei volti più amati del momento. Di chi parliamo? Nientemeno che di Joey Di Stefano.

I The Kolors così hanno ballato Italodisco proprio con il celebre coreografo, e il momento ha conquistato il cuore del pubblico. Il video dell’esibizione come se non bastasse è stato anche condiviso sui social e il filmato in breve ha fatto il giro del web.

Come sappiamo in questi mesi Joey Di Stefano è diventato noto ai più grazie alle sue coreografie dei brani di Annalisa, che sono diventate virali in particolare su TikTok. Come se non bastasse Di Stefano ha proposto anche i balletti di Ci Pensiamo Domani di Angelina Mango, di Furore di Paola e Chiara, di Disco Paradise di Fedez, e tanti altri.