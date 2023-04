Da Vera Miales a Biagio D’Anelli, tutti i VIP al compleanno del manager Stefano Di Capua

NEWS

Redazione | 22 Aprile 2023

I 40 anni di Stefano Di Capua

Manager di successo e giornalista spesso impegnato anche su queste colonne, Stefano Di Capua ha spento quaranta candeline con un party che ha potuto contare sulla presenza di una lunga lista di VIP.

Molti di loro sono volti noti ai telespettatori Mediaset, perché popolano da sempre trasmissioni come quelle condotte da Barbara d’Urso, o hanno partecipato a reality come Grande Fratello, Isola dei Famosi e Pupa e il Secchione.

Amici del manager partenopeo oltre che suoi collaboratori, gli hanno voluto porgere i loro auguri e regalargli la loro compagnia nello storico ristorante Morganti di Sesto San Giovanni, scelto come location dell’evento.

Tutti i VIP presenti all’evento

Tra le celebrity accorse ad augurare buon compleanno a Di Capua c’erano Elena Morali insieme al fidanzato Luigi Mario Favoloso, Vera Miales, che abbiamo rivisto decisamente in sintonia con Amedeo Goria (che sia in corso un ritorno di fiamma?), ma anche il medico estetico Giacomo Urtis, l’opinionista e deejay Biagio D’Anelli, la Iena Alessandro Onnis, e poi l’ex Isola dei Famosi Marco Cucolo e l’egittologo Aristide Malnati.

Il party si è protratto sino a tarda notte, tra buon cibo, tante chiacchiere, risate e pure uno spazio karaoke al quale le star si sono prestate per una gara.

“È stato un compleanno indimenticabile. Mi sono divertito tantissimo in compagnia di persone sinceramente meravigliose”, ci ha raccontato Stefano Di Capua. “A dispetto del mio lavoro non amo particolarmente la vita mondana, e preferisco una pizza in compagnia a una serata di gala. Poter vivere il giorno del mio quarantesimo compleanno insieme ad alcuni dei miei amici più cari è stato per me un vero piacere”.

