Daniele Giannazzo premia Massimiliano Caiazzo ai Ciak d’Oro delle serie TV

Spettacolo

Redazione | 7 Aprile 2023

La prima edizione dei Ciak d’Oro dedicati alle serie TV, che sarà trasmessa su Sky Tg24 domenica alle 21 e in replica lunedì alle 14, ha visto trionfare Massimiliano Caiazzo come miglior protagonista in una serie under 30. Non serve dire che il giovane attore ha trionfato grazie alla sua interpretazione in Mare Fuori, assoluto fenomeno dello streaming italiano. A premiare Caiazzo durante la cerimonia televisiva è stato Daniele Giannazzo, conosciuto come Daninseries e fondatore della community di CiakGeneration.

Proprio Ciak Generation, nato da una costola della storica rivista di cinema e del sito Ciak Magazine, ha collaborato alle nomination e, via social, alle votazioni. Votazioni che sono avvenute direttamente online tramite gli utenti, gli appassionati e più in generale i fruitori delle serie TV, raggiungendo un totale di più di 650 mila preferenze.

Il trionfo di ‘Carmine’ e Mare Fuori

Giannazzo, dopo un’apparizione più fugace nella serata degli Oscar commentata su Sky, ha partecipato al segmento della cerimonia incentrato sulle categorie under 30 – miglior protagonista no gender e miglior serie – curate espressamente da Ciak Generation.

Da sinistra: Flavio Natalia, Massimiliano Caiazzo, Daniele Giannazzo, Omar Schillaci

Il suo incontro con Massimiliano Caiazzo è stato occasione non solo di complimentarsi per lo straordinario lavoro che l’attore ha fatto con il personaggio di Carmine in Mare Fuori, ma anche di chiedergli qualche curiosità in più sulla serie.

Nell’attesa di vederlo emozionarsi in TV Caiazzo ha spifferato il risultato ottenuto ai follower di Instagram:

“Il mio più grande grazie va a voi che avete votato, e ai miei compagni di viaggio. Non avete smesso mai di dare amore a questo progetto e a questi personaggi”.

A presentare l’evento, il direttore di Ciak Flavio Natalia e il vicedirettore di Sky Tg24 Omar Schillaci.

Tra gli altri ospiti in studio ci saranno: Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi per The Bad Guy (Amazon Prime Video), Claudio Santamaria e Edoardo Pesce per Christian (Sky), Carolina Crescentini (Mare Fuori, Boris), Lino Guanciale (Sopravvissuti), e Sara Drago e Maurizio Lastrico per Call My Agent Italia (Sky).