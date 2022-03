LDA e Calma si rifiutano di cantare una sua canzone: Daniele Silvestri risponde ai due allievi

1 La risposta di Daniele Silvestri a LDA e Calma

Nel daytime di ieri di Amici 21 abbiamo visto LDA e Calma opporsi ad un’assegnazione da parte di Rudy Zerbi per un duetto da cantare al Serale. In pratica il professore di canto aveva dato loro da preparare il brano La paranza di Daniele Silvestri.

I due allievi non l’hanno presa bene e hanno commentato in modo negativo e criticando la scelta di farla loro cantare. I due cantanti, specialmente LDA, ne hanno dette di tutti i colori e, come ci si poteva aspettare, era inevitabile l’intervento di Zerbi. Lui li ha fortemente rimproverati sottolineando il fatto che fossero estremamente ignoranti su questo pezzo e sul suo significato decisamente importante.

Quanto avvenuto è diventato quasi un caso sul web e proprio oggi lo stesso Daniele Silvestri ha commentato. Attraverso il suo profilo Twitter, il cantautore ha scritto: “Comunque pure secondo me è un po’ pulcino pio.”

Comunque pure secondo me è un po’ pulcino pio. — Daniele Silvestri (@daniesilvestri) March 25, 2022

Questa battuta si riferisce al fatto che ad un certo punto Calma in casetta ha detto che sa che è una canzone che ha fatto successo e che conoscono tutto. Ed LDA ha risposto che anche il Pulcino Pio ha avuto successo.

