In un momento di profonda crisi del mercato editoriale italiano, emerge quasi paradossalmente una rinnovata ricerca di contenuti che possano rispondere alle inquietudini dell’uomo contemporaneo. È in questo contesto che si inserisce il ritorno alla scrittura di Daniele Vignali, che dopo lunghi anni di silenzio creativo ha deciso di riprendere la penna per svelare e mettere a nudo, attraverso la narrativa filosofica, le contraddizioni della nostra epoca.

Vignali torna dopo un “lavoro di introspezione”

La decisione di Vignali di tornare a scrivere nasce da quello che lui stesso definisce “un vuoto esistenziale”. «A 50 anni sono ritornato a me stesso attraverso un lavoro di introspezione e soliloquio e ho capito che ciò che maggiormente mi mancava era la possibilità di scrivere non per altri, ma per me stesso, senza mediazioni o compromessi».

Questa urgenza creativa si è concretizzata prima in Ontologia dell’istruzione, un saggio pubblicato nel 2025 con Armando Editore che propone una critica radicale e corrosiva del sistema formativo italiano, e ora in Racconti Insensati, appunto una raccolta di racconti, uscita a maggio, che rappresenta un esperimento letterario inedito nel panorama italiano.

In quest’opera la narrazione si discosta infatti dalle tradizionali forme del racconto per esplorare nuovi orizzonti espressivi. L’originalità di Vignali sta nel rendere ogni racconto un enigma da decifrare e uno strumento di indagine filosofica e, nello stesso tempo, nella capacità di trasformare la filosofia in esperienza narrativa.

La nuova opera, Racconti Insensati, rappresenta dunque un tentativo ambizioso di portare la riflessione filosofica a un pubblico più ampio attraverso la narrativa, mettendo in scena la condizione umana nella sua disillusione più autentica.

«Il racconto serve a mascherare, a vestire la speculazione filosofica», afferma l’autore, descrivendo un’opera che si muove in quello che definisce “Neo Esistenzialismo Scettico”. I cinque racconti che compongono il libro affrontano temi universali come l’identità, il senso dell’esistenza e il rapporto con il prossimo attraverso atmosfere surreali e personaggi simbolici.

Dal pagliaccio incapace di ridere al filosofo che si accompagna a una prostituta, il viaggio metaforico alla ricerca di un significato esistenziale si snoda tra narrazioni provocatorie, visionarie e volutamente destabilizzanti, rifiutando ogni senso imposto o presupposto e invitando il lettore a smarrirsi. In questo percorso onirico, il lettore stesso è chiamato a camminare accanto ai personaggi, scoprendo che, se un senso esiste, non è una meta, ma il cammino che sta compiendo: una ricerca dolorosa e, se onesta, mai definitiva.

«Ho vissuto troppi anni schiacciato da un soffocante principio di realtà, assorbito da incarichi istituzionali e di natura burocratica», ammette l’autore, «ma il lungo silenzio in cui mi sono trincerato non era una fuga, bensì una gestazione». Il percorso creativo di Vignali, che ha richiesto oltre due anni di lavoro intenso condotto principalmente nelle ore notturne e alle prime luci dell’alba per non interferire con gli impegni professionali, testimonia la determinazione di chi sente l’urgenza di contribuire al dibattito culturale e filosofico contemporaneo.

I suoi racconti, popolati da personaggi come il “malato ontologico” internato in manicomio con la diagnosi di follia morale o lo scrittore circondato da “un’umanità volgare e indifferente”, offrono una lettura critica, disillusa e volutamente disturbante della condizione umana. In un momento in cui il sistema educativo è in crisi e la lettura perde terreno, la proposta di una narrativa che unisce riflessione filosofica e racconto potrebbe rappresentare una via per riconnettere il pensiero critico con un pubblico più ampio Racconti Insensati si propone come un’opera che non offre consolazioni, ma invita a confrontarsi con le contraddizioni del nostro tempo e dell’esistenza stessa, proponendo quella che l’autore definisce una «visione profondamente disincantata», ma necessaria per comprendere la complessità del reale.