1 Le curiosità su Ballando con le Stelle

Siamo nel pieno della nuova edizione di Ballando con le Stelle, e anche quest’anno non mancano le emozioni all’interno del talent show di Rai 1.

I concorrenti infatti si stanno mettendo in gioco, e nonostante qualche piccolo problema e qualche infortunio, tutto sta procedendo nel migliore dei modi.

Ma volete scoprire tutte le curiosità su Ballando? Già in queste settimane vi abbiamo svelato alcuni retroscena inediti, come il motivo per cui Ivan Zazzaroni è sempre in piedi durante le dirette.

Adesso vi raccontiamo tante altre curiosità sul talent show, che forse non conoscete.

Sapete perché i giudici usano il telefono durante la diretta?

Protagonisti fondamentali di Ballando con le Stelle sono i giudici del talent show.

Ma vi siete mai chiesti perché la giuria usa il telefono durante le dirette? La risposta è semplice: per commentare sui social quello che accade durante le puntate.

Nel mentre qualche giorno fa vi abbiamo anche svelato cosa nascondono i giudici dietro il bancone.

Ma andiamo avanti.