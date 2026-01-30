Stando alle ultime indiscrezioni David Beckham e sua moglie Victoria sarebbero disposti a perdonare Brooklyn, ma a una condizione: ecco quale.

David e Victoria Beckham disposti a perdonare Brooklyn

La faida familiare tra David Beckham e sua moglie Victoria da una parte e suo figlio Brooklyn dall’altra, continua a essere motivo di discussione sui social dai mass media. Ma ora pare ci siano novità, perché i coniugi sarebbero disposti a perdonare loro figlio, ma a una determinata condizione. Quale? Scopriamolo insieme e facciamo il punto della situazione.

A seguito delle dichiarazioni di Brooklyn, primogenito della coppia, qualcosa si è incrinato. Ricordiamo infatti che proprio lui aveva parlato del comportamento “pessimo” che avrebbe avuto sua madre Victoria durante i preparativi delle nozze tra lui e Nicola Peltz.

Peraltro sempre il figlio di David Beckham aveva fatto luce anche sulle ragioni che lo avevano spinto ad allontanarsi dalla sua famiglia. In tanti si sono schierati dalla parte dell’ex calciatore e di sua moglie, accusando Nicola di volere visibilità e notorietà.

La condizione posta dai coniugi Beckham

Secondo le indiscrezioni riferite da People, però, potrebbe esserci un punto di svolta. David e Victoria Beckham infatti vorrebbero perdonare e riavvicinarsi a suo figlio. La coppia avrebbe disposto però una condizione: Nicola Peltz dovrebbe restare fuori dai giochi e non immischiarsi:

I coniugi Beckham amano Brooklyn e hanno paura di perderlo, lo riprenderebbero subito in famiglia nonostante siano ancora feriti e sconvolti. La coppia avrebbe tuttavia imposto una precisa condizione a questo potenziale riavvicinamento: Nicola Peltz fuori dai giochi.

Ora la palla passa a Brooklyn. Accetterà di ricongiungersi a David Beckham e Victoria o per non fare un torto a sua moglie eviterà questo riavvicinamento?

