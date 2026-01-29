Secondo i rumor Nicola Peltz riceverebbe una paghetta dal padre Nelson da circa un milione di dollari. Fonti vicine però smentiscono categoricamente i pettegolezzi.

Nicola Peltz riceve una paghetta mensile?

Mentre ormai tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia non sembrano esserci margini di riconciliazione, sua moglie Nicola Peltz è finita al centro di una nuova polemica. L’indiscrezione emersa non fa che alimentare i gossip già persistenti. pare infatti che l’attrice riceverebbe una presunta “paghetta” mensile da lasciare sbigottito chiunque.

Secondo il pettegolezzo il miliardario americano Nelson Peltz, nonché padre dell’attrice, infatti, pare che dia a sua figlia la bellezza di un milione di dollari ogni mese.

L’indiscrezione, nata durante una puntata del podcast The Rest Is Enternainment, si è diffusa in modo massiccio tra i media nazionali e internazionali, gettando nuovi dubbi sui problemi già esistenti all’interno della famiglia. In questa circostanza la giornalista Marina Hyde ha dichiarato che l’attrice e imprenditrice, riceverebbe per l’appunto un assegno decisamente cospicuo da parte di suo padre, dal valore di 1 milione di dollari.

Questa esternazione ha attirato l’attenzione e, secondo alcuni potrebbe avere inciso sulle vicende familiari, oltre ad aver provocato anche un confronto tra le due famiglie.

Interviene una fonte vicina

Queste disparità economiche avrebbero, in base ai rumor, suscitato tensione tra le due famiglie. Durante il podcast si è detto infatti che Nicola Peltz avrebbe addirittura messo in discussione il fatto che David e Victoria Beckham non siano stati abbastanza d’aiuto al figlio sul fronte economico.

Ma è arrivata anche una smentita metta circa questi pettegolezzi.

Una fonte vicina a Nicola Peltz e Brooklyn Beckham ha fatto sapere infatti che queste voci sono “false al 100%”. Peraltro ci hanno tenuto a chiarire: «La citazione in questione non ha alcuna fonte perché non è vera. È semplicemente una voce inventata dal nulla».

Vedremo se la diretta interessata deciderà di intervenire e spiegare meglio la sua posizione.

