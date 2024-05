Paola Cortellesi è la regina dei David di Donatello! 6 premi per c’è ancora domani

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Maggio 2024

Premio David di Donatello

Sei statuette per Paola Cortellesi ai David di Donatello 2024. L’attrice romana è la regina della serata

Ai David di Donatello è stata la serata di Paola Cortellesi! L’attrice, che vantava ben 19 candidature, ha portato a casa 6 importantissimi premi per “C’è ancora domani”. Emozionata sul palco ci ha tenuto a ringraziare il cast che insieme a lei ha realizzato con lei questo straordinario progetto.

Paola Cortellesi trionfa ai David di Donatello

Che trionfo ai David di Donatello 2024 per Paola Cortellesi! Polemiche di Sergio Ballo a parte, è stata la serata dell’attrice romana attesissima in sala. La regista vantava ben 19 candidature e ha portato a casa la bellezza di sei premi, tra cui quello di miglior attrice protagonista e miglior esordio alla regia con il film “C’è ancora domani”.

Emozionata Paola Cortellesi, raggiunto il palco ci ha tenuto a fare dei doverosi ringraziamenti: «Ringrazio il cast». E proprio a proposito di questo l’attrice ci ha tenuto anche a fare i nomi di alcuni degli attori con i quali ha condiviso questo straordinario progetto, ormai apprezzato non solo in Italia ma anche all’estero:

«Le persone che ringrazio di più sono Romana Vergano, Emanuela Fanelli e Valerio Mastrandrea e tutto il cast che mi ha dato la possibilità di lavorare insieme. Emanuela si è anche sciroppata delle serate di memoria, non mi entravano in testa delle cose che ho scritto io. Lavorare con loro è stato gratificante, è stata una grande possibilità come attrice».

Dopo la consegna del premio, seppur commossa, l’attrice ha riservato anche qualche attimo di divertimento e risate con qualche battuta:

«È un trend questa sera, ringrazio la regista che mi ha raccomandato, chi mi ha dato la possibilità di fare questo film, di scriver questo film come volevo. È tutto un magna magna, ci sono sempre i soliti, sempre le stesse facce. Anticipavo il discorso di uscita di tutti, perché lo condivido», ha detto Paola Cortellesi tra gli applausi del pubblico, entusiasta per questo traguardo.

Congratulazioni a Paola Cortellesi e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del film, C’è ancora domani.