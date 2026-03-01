Il celebre dj internazionale David Guetta e la compagna Jessica Ledon annunciano l’arrivo del secondo figlio della coppia

Il re della musica dance mondiale torna a far parlare di sé non per un nuovo record nelle classifiche globali, ma per una gioia immensa legata alla sua sfera privata. David Guetta è diventato padre per la quarta volta a 58 anni compiuti. L’annuncio della nascita di Skyler è arrivato direttamente dai profili social dell’artista parigino e della compagna Jessica Ledon, modella di origini cubane di 34 anni, con un post che ha fatto immediatamente il giro del web raccogliendo milioni di interazioni dai fan di ogni latitudine.

Un segreto custodito con amore fino al lieto evento

La coppia ha scelto di vivere con estrema discrezione i mesi della gravidanza, definendo l’arrivo di Skyler come il segreto più prezioso mai protetto. La gioia dei genitori è stata condivisa attraverso alcuni scatti di famiglia che ritraggono il neonato insieme al fratellino maggiore Cyan, di soli 23 mesi. Per Guetta si tratta di un momento di grazia assoluta che bilancia una carriera frenetica tra tour mondiali e produzioni in studio, confermando il legame profondo con la Ledon, iniziato ufficialmente nel 2024 dopo il lungo matrimonio del dj con la sua storica ex manager Cathy Lobé.

La famiglia allargata di un’icona della musica mondiale

Con la nascita di Skyler, la dinastia Guetta si arricchisce ulteriormente. Il produttore di hit planetarie come “Titanium” e “Memories” era già padre di Angie e Tim, nati proprio dalla precedente unione con la Lobé. Curioso notare come il talento sia di casa nella famiglia Guetta: David è infatti fratello di Nathalie Guetta, l’attrice celebre in Italia per il suo ruolo fisso nella serie Don Matteo.

