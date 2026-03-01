Stefano De Martino, dalle coreografie di Amici ai record di Affari Tuoi: la scalata del nuovo Direttore Artistico e conduttore

L’annuncio ufficiale ha scosso i vertici di Viale Mazzini, segnando un punto di svolta generazionale per la televisione italiana. Stefano De Martino sarà il Direttore Artistico e il conduttore del Festival di Sanremo 2027. A soli 36 anni, l’ex ballerino di Torre del Greco si prepara a guidare l’edizione numero 77 del concorso canoro più importante del Paese, consacrando una parabola professionale che non ha eguali nel panorama mediatico recente.

Un percorso costruito tra talento e versatilità

La storia di De Martino è quella di una metamorfosi costante. Partito nel 2009 dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ha saputo trasformare la disciplina del corpo in una naturale propensione per la parola e l’intrattenimento. Dopo aver calcato i palchi internazionali con il Complexions Contemporary Ballet, il ritorno in TV lo ha visto evolvere rapidamente da professionista della danza a inviato e, infine, a padrone di casa di format complessi come Made in Sud e Stasera tutto è possibile. Proprio in quest’ultimo programma, De Martino ha raccolto l’eredità di Amadeus, dimostrando una maturità scenica che oggi lo proietta direttamente verso il palco dell’Ariston.

I numeri del successo: il fenomeno Affari Tuoi

Se la nomina a Sanremo rappresenta il traguardo, il motore di questa scelta risiede nei dati Auditel. Da settembre 2024, il timone di Affari Tuoi su Rai 1 ha trasformato Stefano in una garanzia assoluta di share. La sua capacità di parlare a un pubblico trasversale, unita a una cifra stilistica ironica ma sempre istituzionale, ha convinto la Rai a puntare tutto sul “Golden Boy” della TV. Nonostante i successi, De Martino non dimentica le sue radici: il ritorno imminente su Rai 2 con la nuova stagione di Stasera tutto è possibile, previsto per mercoledì 4 marzo, funge da perfetto antipasto per quella che sarà la sfida più complessa della sua carriera.

Tra vita privata e visione artistica

Oltre ai successi professionali, il nome di De Martino è da anni al centro delle cronache per la sua vita sentimentale, dai tempi della relazione con Emma Marrone al matrimonio mediaticamente esplosivo con Belen Rodriguez. Tuttavia, oggi Stefano sembra voler far parlare esclusivamente la sua visione artistica.

