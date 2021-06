1 Le parole di Davide Donadei e Chiara Rabbi

Una delle coppie più amate dell’ultima edizione di Uomini e Donne è senza dubbio quella formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi. Come sappiamo l’ex tronista fin da subito è rimasto colpito e affascinato dalla sua corteggiatrice, fino a quando non è arrivato il momento della scelta. I due così hanno dato il via a una bellissima storia d’amore, che ancora oggi prosegue senza intoppi. La coppia, poco tempo l’uscita dal dating show di Maria De Filippi ha dato il via anche a una convivenza, segno dunque che le cose proseguono nel migliore dei modi. I fan però si chiedono già se Davide e Chiara saranno tra i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island, e così adesso ad intervenire sono i diretti interessati. Nel corso di una lunga intervista per il magazine di Uomini e Donne, riportata gentilmente da Isa&Chia, Donadei ha smentito la partecipazione al reality, affermando:

“In questo momento stiamo cercando di viverci la nostra storia. Siamo occupati con il lavoro e teniamo i piedi per terra”.

A fare eco alle parole di Davide Donadei è Chiara Rabbi, che in merito a un’ipotetica partecipazione a Temptation Island afferma:

“A oggi siamo sicuri del nostro rapporto e, stando insieme da qualche mese, l’idea di metterci alla prova in quel contesto potrebbe farci più male che bene. In futuro, però, se dovesse servirci non ci tireremmo indietro dal fare un’esperienza simile”.

Ma come prosegue la storia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi? Scopriamo cosa svelano loro.