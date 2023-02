NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2023

GF Vip 7

La caduta di Davide Donadei

Due mesi fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 è stato Davide Donadei, che è diventato un concorrente ufficiale del reality show a tutti gli effetti. In queste settimane così l’ex tronista di Uomini e Donne si è messo in gioco senza filtri, e in breve ha conquistato il cuore del pubblico e del web. Naturalmente il Vippone è finito spesso anche al centro di alcune discussioni, durante le quali ha sempre detto la sua, esprimendo il suo punto di vista. In queste ore nel mentre Davide è stato protagonista di una simpatica gaffe, che ha fatto divertire il web. Donadei infatti, mentre stava rientrando in casa dal giardino, è scivolato ed è caduto. Il divertente filmato ha così fatto il giro dei social e non sono mancati tanti commenti ironici da parte degli utenti.

La caduta del cuoco ha ragione la dottoressa il karma esistepic.twitter.com/d3hJo8Tepl — BagnoTrash (@bagnotrash) February 19, 2023

Qualche settimana fa nel mentre, proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, Davide Donadei è tornato a parlare della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, rivelando i motivi che hanno portato alla fine della loro storia. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista in merito:

“Mi sono lasciato a fine luglio. È finita per la gelosia, ma anche e soprattutto perché è finito il sentimento da parte mia. Pensavo non potesse essere più la madre dei miei figli. Quando inizi a pensare questo non ha più senso. Noi convivevamo, era una cosa importante. Non ci vedevamo solo il fine settimana. […] Mi ricordo che eravamo a un evento, una ragazzina di 15 anni mi ha chiesto una foto, mi ha detto “Davide sei più bello dal vivo” io ho risposto “grazie”. Panico!”.

Nel mentre il pubblico sta continuando a supportare Davide Donadei e in molti si chiedono se l’ex tronista riuscirà ad arrivare in finale. Non resta che attendere però per scoprirlo.