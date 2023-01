Davide Donadei viola il regoalmento del GF Vip rivelando i cantanti di Sanremo 2023

NEWS

Debora Parigi | 28 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le dichiarazioni di Davide Donadei al GF Vip su Sanremo 2023

Regolamento violato al GF Vip 7 da parte di Davide Donadei. E per il vippone in realtà non è la prima volta che succede. Niente microfono tolto, occhiali indossati in Casa oppure parlare in una lingua che non è l’italiano. L’ex tronista di Uomini e donne è colpevole di aver riportato all’interno del gioco delle informazioni che riguardano il mondo esterno. In particolare parliamo del Festival di Sanremo 2023.

Davide, infatti, si è fatto sfuggire chi sono i Big in gara al Festival di quest’anno che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio. Il vippone è entrato nella Casa a dicembre, poco dopo che Amadues aveva svelato i primi 22 cantanti in gara (in attesa degli altri 6 direttamente da Sanremo Giovani). Quindi ha saputo chi sono appena in tempo prima di far parte del reality.

Tutto è partito da delle chiacchiere in veranda di Davide Donadei con Sarah, Alberto, Tavassi e altri. Parlando proprio di Sanremo, il vippone si è lasciato scappare: “Poi io sono fan di Ultimo e lui a Sanremo ci va”. A quel punto gli altri sono scattati rendendosi conto che lui sapeva i nomi dei Big in gara. Alberto ha quindi cercato di avere qualche altro nome e gli ha detto: “Dimmi solo un nome e basta, un revival…”. Davide a quel punto ha risposto: “Paola e Chiara”. E tutti sono rimasti sbalorditi. Il Grande Fratello ha subito tolto l’audio.

Arriveranno a questo punto dei provvedimenti disciplinari da parte del GF Vip? In questa edizione già Wilma Goich aveva raccontato dei fatti esterni alla Casa, inerenti ai Mondiali di Calcio. In quel caso la produzione non aveva preso provvedimenti. Diverso fu il caso di Andrea Zelletta nel 2020 quando fece delle rivelazioni sul campionato di calcio di Serie A.