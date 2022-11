NEWS

Andrea Sanna | 26 Novembre 2022

GF Vip 7

Lo spoiler di Wilma Goich

Dopo Attilio Romita, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi, anche Wilma Goich è caduta nella trappola dello spoiler! La concorrente ha fatto da pochi giorni ritorno nella Casa del GF Vip dopo essere stata isolata (insieme ad altri concorrenti) a causa del Covid 19. Quest’oggi la cantante è stata protagonista, durante il pranzo, di una rivelazione inedita. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria parlavano di calcio e dei Mondiali che si stanno disputando in queste settimane in Qatar. Mentre vi era uno scambio di battute tra loro e Luca Onestini, a un certo punto si è avvertita la voce di Wilma Goich che improvvisamente ha detto: “Intanto l’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita”. Apprese queste affermazioni tutti si sono voltati verso di lei un po’ sconvolti dalla notizia, mentre Onestini ha cercato di correre ai ripari: “Ma cosa ne sai? Cosa ne sai te?”.

La regia ha immediatamente tolto l’audio per qualche minuto e improvvisamente si è sentito di nuovo Luca dire: “A me non dicevano un c***o”. Il momento non è di certo sfuggito agli occhi dei telespettatori all’ascolto che, in questi minuti, ne discutono sui social, chiamando in causa il Grande Fratello, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Ecco la breve clip in questione…

Effettivamente Wilma Goich non ha torto. L’Argentina durante la prima partita d’esordio del Gruppo C ai Mondiali di calcio contro l’Arabia Saudita è stata vittima di una sconfitta. Nonostante il vantaggio di Leo Messi su tiro dal dischetto, infatti, la Albiceleste si è fatta rimontare. Prima con il goal di Saleh Al-Shehri e poi con la cannonata di Salem Al-Dossari.

I fan del GF Vip si chiedono ora come sia possibile che Wilma Goich sia venuta a conoscenza di una tale informazione. Questo perché si trovava in isolamento. Per tale motivo ora c’è chi chiede dei provvedimenti. Seguiteci ancora per altre news!