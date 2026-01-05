L’allenatore della Cremonese Davide Nicola si è visibilmente commosso durante il minuto di silenzio prima del match Fiorentina-Cremonese per ricordare le giovani vittime di Crans-Montana. Un momento di grande emozione, diventato virale in rete e che invita a riflettere.

Davide Nicola commosso per le vittime di Crans-Montana

Il cordoglio per la tragedia che ha colpito Crans-Montana, in Svizzera, continua a commuovere e Davide Nicola, mister della Cremonese, si è mostrato profondamente toccato.

L’incendio che ha devastato il locale “Le Constellation” a Capodanno ha causato la morte di tanti giovanissimi, molti dei quali minorenni. In tutte le manifestazioni sportive di questo weekend, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’incendio.

Il momento di raccoglimento ha toccato profondamente anche il mondo del calcio. In particolare, allo Stadio Artemio Franchi, prima di Fiorentina-Cremonese, le telecamere si sono soffermate su Davide Nicola, allenatore della squadra ospite. Il coach, visibilmente emozionato, ha pregato silenziosamente, forse più intensamente di altri.

Non è difficile immaginare il motivo di tanta commozione. Nel luglio del 2014, infatti, Davide Nicola ha perso tragicamente il suo figlio quattordicenne, Alessandro, a causa di un terribile incidente stradale in bicicletta. Un dolore che nessun genitore dovrebbe mai conoscere, ma che per Nicola è stato un colpo durissimo.

L’emozione di Davide Nicola è stata notata anche dal direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, che ha dedicato un pensiero al mister della Cremonese su Instagram. Il giornalista ha scritto: “A Firenze, durante il minuto di raccoglimento per i giovani morti a Crans, le telecamere hanno inquadrato per un attimo – forse casualmente – Davide Nicola, allenatore della Cremonese. Pregava in modo diverso rispetto agli altri: lui un figlio quattordicenne l’ha perso undici anni fa in un modo altrettanto assurdo. Lui sa.”

Il gesto di Davide Nicola poco prima del fischio d’inizio tra Fiorentina e Cremonese, è diventato virale in rete tra gli utenti e porta a una riflessione.

