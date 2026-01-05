Oggi su Rai 1 è tornato il consueto appuntamento con È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici in apertura di puntata ha ricordato le vittime di Crans-Montana e offerto uno spunto di riflessione davvero importante. “È schifoso e indegno giudicare dei ragazzi”.

Antonella Clerici ricorda le vittime di Crans-Montana

L’incendio a Crans-Montana nel locale “Le Constellation” ha veramente toccato tutti, anche se non mancano le polemiche a riguardo per diverse ragioni.

Oggi Antonella Clerici in apertura di puntata a È sempre mezzogiorno ha offerto uno spunto di riflessione importante:

“Buon anno a tutti, che sia davvero un buon anno perché è finito e iniziato in maniera molto tragica. La tragedia di Crans-Montana ha visto coinvolti questi ragazzi… e io, mamma di una ragazza di 16 anni, posso solo immaginare il dolore dei genitori”, ha esordito Antonella Clerici.

La riflessione della conduttrice

Successivamente, come possiamo vedere dal video sottostante, la conduttrice di Rai 1 ha riservato un attacco ai leoni da tastiera:

“Ho trovato estremamente vergognoso quello che ho letto perché un ragazzo di 16 anni, in un paese di montagna magari ha brindato con i genitori, tutti sono tranquilli. Prendono una cosa in un bar, senza l’uso della auto. E poi c’è una tragedia immane…”.

A seguire ha aggiunto ancora: “Hanno ripreso con i telefonini? Hanno 16 anni, è normale, non si rendono conto, magari pensano a una goliardata e poi succede di tutto -ha detto Antonella Clerici -. L’unica cosa da fare, in questi casi, è pregare. Per chi crede. E poi stare vicini ai genitori con tutto il cuore”.

“Questa è una disgrazia da cui non si riprenderanno mai. Non bisogna giudicare e criticare. Questa cosa qui è veramente indegna e schifosa. Gente che non ha nessun tipo di empatia. Volevo dirvelo… l’empatia è importantissima, se non lo facciamo tra di noi diventiamo delle bestie”, ha concluso Antonella Clerici a proposito della tragedia accaduta in Svizzera.

