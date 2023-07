Chi è Alessia Bottiglia di Temptation Island? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 6 Luglio 2023

A Temptation Island 2023 c’è Alessia Bottiglia. Lei fidanzata con Davide Rosati. Insieme formano una delle coppie protagoniste del reality show di Canale 5. Ma cosa sappiamo su di lei? Una tra le tante, è già nota al pubblico per aver preso parte ad altre trasmissioni. Ma vediamo tutti i dettagli, dall’età alla vita privata, programmi TV e Instagram.

Chi è Alessia Bottiglia

Nome e Cognome: Alessia Bottiglia

Data di nascita: 11 giugno 1990

Luogo di nascita: Roma

Età: 32 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Assistente sociale e attrice

Fidanzato: Alessia è fidanzata con Davide Rosati

Figli: Alessia non ha figli

Tatuaggi: Alessia non dovrebbe avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @alessiabottiglia

Alessia Bottiglia età, altezza e biografia

Come al solito iniziamo dalla biografia, andando a scoprire il nome e cognome completo. Lei è Alessia Bottiglia ed è una delle concorrenti di Temptation Island. È nata a Roma l’11 giugno 1990 sotto il segno dei Gemelli. L’età di Alessia dunque è di 32 anni.

Sbirciando sul suo profilo Facebook siamo in grado di dirvi che vive a Terracina, in provincia di Latina.

Concentrandoci invece sul percorso di studi Alessia Bottiglia ha una laurea? Sì, la ragazza si è formata come Assistente sociale e svolge questo lavoro nell’Ospedale di Terracina.

La vita privata

Della vita privata di Alessia Bottiglia non ci sono grandi informazioni più di quelle già date.

A oggi è fidanzata da ben 11 anni con Davide Rosati. La loro relazione per è in crisi. Per questo hanno pensato di prendere parte al programma.

Lei l’ha tradito per due anni e lui l’ha scoperto. Per farsi perdonare Alessia di Temptation Island ha fatto il possibile per riconquistare il suo fidanzato. Lui sostiene che buttarsi tutto alle spalle non è facile.

Riuscirà la trasmissione a risolvere il loro problema?

Dove seguire Alessia di Temptation Island 2023: Instagram e social

Su Facebook e Instagram è possibile seguire più da vicino Alessia Bottiglia.

Se il secondo account al momento risulta essere privato, per volere di Temptation Island, discorso diverso è invece sul primo social, dove ancora è possibile recepire qualche info.

Dando un’occhiata, infatti, abbiamo scoperto qualche informazione in più e non manca qualche foto di lei da sola o in compagnia del fidanzato Davide Rosati.

La carriera di Alessia Bottiglia

Prima di Temptation Island, come abbiamo già detto, Alessia Bottiglia ha già partecipato ad alcune trasmissioni televisive. Quali sono? A seguire ve le elenchiamo tutte.

Forum

Da sempre con il sogno di fare l’attrice, Alessia di Temptation Island è stata protagonista di Forum, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli su Canale 5 e Rete 4.

Take Me Out

Uno dei programmi che ha visto la presenza di Alessia Bottiglia di Temptation Island è anche Take Me Out – Esci con me di Gabriele Corsi.

Chi ti conosce

Un’altro format che ha visto protagonista Alessia è Chi ti conosce, con al timone di conduzione Max Giusti.

Alessia Bottiglia a Temptation Island 2023

È il 2023 quando Alessia Bottiglia la ritroviamo dunque a Temptation Island insieme al fidanzato Davide Rosati, con cui è fidanzata da ben 11 anni.

Il motivo della partecipazione al programma è dovuto al tradimento (di circa 2 anni) di Alessia ai danni di Davide. Un qualcosa che il ragazzo fa fatica a gettarsi alle spalle. La Bottiglia sta facendo il possibile per riconquistarlo, ma non è facile.

Per questo è stata proprio lei a scrivere al reality show dopo che Davide nel 2022 ha scoperto quanto successo. Da qui l’idea di provare a fare il possibile per far capire al fidanzato di essere pentita e capire se si può davvero recuperare la loro storia d’amore.

Si lasceranno o riusciranno a restare insieme?

Le coppie di Temptation Island

Quali sono le coppie di Temptation Island e quante ne conosciamo? In totale sono sette e qui di seguito ve le presentiamo tutte in ordine di annuncio:

Per chi si sta chiedendo quanto prendono i tentatori di Temptation Island e quanto guadagna Filippo Bisciglia, potrebbero esserci delle risposte. Se sul conduttore sono emersi del rumor, per quanto riguarda invece i single, secondo quanto dichiarato dall’ex protagonista Ilaria Gallozzi, guadagnano tra i 150/200 Euro.

Infine per chi si domanda chi ha presentato Temptation Island e cos’è? Il programma in questione non è altro che un reality show dove le coppie si mettono alla prova. A presentarlo è Filippo Bisciglia per quanto riguarda la versione nip. Negli anni però anche Simona Ventura e Alessia Marcuzzi hanno avuto modo di lavorare per l’edizione vip.

Il percorso di Alessia Bottiglia a Temptation Island 2023

Così Alessia Bottiglia e Davide Rosati hanno messo alla prova i loro sentimenti a Temptation island, avendo così modo di confrontarsi anche con i single.

Come procede dunque il loro percorso? Ecco i riassunti delle puntate…

1° puntata: Abbiamo già detto che il motivo della loro presenza è a causa del tradimento di lei ammesso ma mai perdonato. Alessia Bottiglia a Temptation Island ha dichiarato che Davide Rosati era a conoscenza di questo.

In uno dei video si vede Alessia flirtare con il tentatore Davide, tra balli e un bacio di sfuggita durante il compleanno.

Nel primo falò Alessia ha parlato con Davide e nel corso del medesimo falò si è commossa perché non sopporta il peso di dover essere perdonata.

2° puntata: Alessia ha continuato ad approfondire la conoscenza on il single Davide. Tra loro sembra esserci intesa e lei l’ha paragonato persino a Raoul Bova.



In un video Alessia Bottiglia ha visto il suo fidanzato nell’altro villaggio di Temptation Island riservarle dure parole. Lui le ha dato della stupida e cretina. Parole che l’hanno ferita molto.



A seguire Alessia per consolarsi ha fatto un’esterna con il tentatore, riservandogli non pochi complimenti. Davide ha chiesto il falò di confronto anticipato.

3° puntata: IN AGGIORNAMENTO